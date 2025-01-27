Zeka testi: Kaplumbağaların arasındaki yılan nerede? 12 kişiden sadece birisi 7 saniyede buldu!

Optik illüzyon testleri, dünya genelinde geniş bir ilgi görüyor. Çünkü pek çok insan, eğlenceli olmasının yanı sıra zeka ve dikkat gerektirebilen testleri çözüyor.

Zeka ve yüksek odaklanma becerisi gerektirebilen bu optik illüzyon testi de Türkiye'deki birçok insanın ilgisini çekti. Zira testte beklenen kaplumbağaların arasındaki yılanın 8 saniye içinde tespit edilmesi. Ancak bu optik illüzyon testini çözmeyi deneyen pek çok insan başarılı olamadı.

Peki, yüksek dikkat ve üstün zeka gerektiren bu testte siz 7 saniyede başarılı olabilir misiniz?

ZEKA TESTİ: 12 KİŞİDEN SADECE 1'İ BAŞARILI OLDU

Kaplumbağa ve gizli yılan görseline istinaden oluşturulan bu optik illüzyon testini, Türkiye'de 12 kişi çözmeyi denedi. Ancak sadece 1 kişi 7 saniye içinde başarılı oldu. Peki, testte beklenen ne?

Optik illüzyon testi pek çok kaplumbağa görseline istinaden oluşturuldu. Ancak yılan kaplumbağaların başına benziyor ve sadece bir kısmı gözüküyor. Bu nedenle bulunması hem dikkat hem de yüksek zeka seviyesi gerektirebiliyor.

İşte Türkiye'deki pek çok insanın başarılı olamadığı o optik illüzyon testi:

Yılan İpucu: Kaplumbağalarla dolu bu optik illüzyonda yılanı tespit etmek oldukça zor. Bu nedenle pek çok insan başarılı olamadı. Çünkü görselin oldukça özgün bir illüstrasyon olması, adeta zeka sınırlarını zorlayabiliyor.

KAPLUMBAĞALARIN ARASINDAKİ YILANIN YERİ

Testi çözmeye çalışanlar kaplumbağa sürüsünü tararken, yılanın kusursuz bir şekilde aralarına karıştığını fark edebilirler. Verilen sürede bulmacayı çözen kişilerin üstün zeka testini başarıyla geçtiği iddia ediliyor.

Eğer siz de zeka ve dikkat gerektirebilen bu optik illüzyon testinde başarılı olamadıysanız, aşağıdaki resme bakabilirsiniz. İşte çoğunluktaki kaplumbağaların arasında yer alan yılanın yeri: