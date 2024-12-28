Zeka testi: Resimde kaç kuzgun var? 210 kişiden sadece 5'i tümünü görebildi!

Zekanın yanı sıra dikkat becerisini ölçen oyunlaştırılmış testler ve sanal gerçeklik tabanlı değerlendirmeler, zeka testlerini daha eğlenceli ve erişilebilir bir hale getiriyor. Ağaç dalları ve insan yüzünden oluşan bu optik illüzyon testi yalnızca sonuçlardan ibaret değildir; aynı zamanda kendinizi daha iyi tanımanızı ve güçlü yönlerinizi keşfetmenizi sağlar.

Kuzgunların sayısını tespit etmek üzerine hazırlanmış bu optik illüzyon testinde istenen, ağaç dalları arasında bulunan kuzgun sayısının 14 saniyede tespit edilmesi. Ancak görseldeki dalların asimetrik olması, tespit edilmesini oldukça zorlaştırıyor. Testin sonucunda ise, yalnızca zeka seviyesi yüksek olan insanların belirtilen sürede başarılı olabilecekleri iddia ediliyor.

Peki dikkatin yanı sıra zeka gerektirebilen bu optik illüzyon testinde, siz 14 saniyede kaç tane kuzgun görebileceksiniz? İşte birçok insanın başarısız olduğu o test;

ZEKA TESTİ: 210 KİŞİ DENEDİ 5'İ BAŞARILI OLDU

Dikkat gerektiren bu optik illüzyon testi, adeta zeka sınırlarını zorlayabiliyor. Nitekim bu testte ağaç dalları çoğunlukta bulunurken, aralarında birkaç tane kuzgun yer alıyor.

Türkiye'de toplam 210 kişiye denetilen bu optik illüzyon testinde, sadece 5 kişi 14 saniyede tük kuzgunları tespit edebildi. Bu sebeple yalnızca üstün dikkat ve zeka seviyesine sahip kişilerin belirtilen sürede başarılı olabilecekleri öne sürüldü.

Kuzgun İpucu: Zeka sınırlarını zorlayabilen bu optik illüzyon testinde pek çok insan başarısız oldu. Eğer siz de ilgili görseli bulamadıysanız, dalların arasına daha dikkatli bakmalısınız.

RESİMDE KAÇ KUZGUN VAR?

Eğer bu testte siz de başarılı olamadıysanız, aşağıdaki resme bakabilirsiniz. İşte resimdeki tüm kuzgunlar;

Optik illüzyon, gözlerimizin gördüğü ile beynimizin algıladığı arasında bir uyumsuzluk olduğunda ortaya çıkan görsel yanılsamalardır.

Bu yanılsamalar, renkler, ışık, desenler veya perspektif gibi görsel unsurların belirli bir şekilde düzenlenmesiyle meydana gelir. Optik illüzyonlar, görsel algımızın nasıl çalıştığını anlamamıza yardımcı olurken aynı zamanda eğlenceli bir zihinsel egzersiz sunar.