Zeka testi: Resimdeki kuş nerede? 3687 kişi denedi, sadece 3'ü bulabildi

Zeka testi olarak tasarlanan bu optik illüzyon resminde gizli öğeyi bulmak, hafızayı tazelemenin en güzel yollarından biri. Pek çok insanın dikkatini çeken bu bilmeceler, arkadaş ortamında da eğlenceli rekabetlere yol açıyor.

Bu bulmacada beklenen, ağaç dallarının arasındaki kuş görselinin 8 saniye içinde tespit edilmesi. Fakat görseldeki dalların oluşturduğu kıvrımlar ve kuş görselinden sadece 1 tane bulması, tespit edilmesini neredeyse imkansız hale getirebiliyor. Bu nedenle sadece üstün dikkat ve zeka seviyesine sahip insanların 8 saniyede başarılı olabilecekleri öne sürülüyor.

ZEKA TESTİ: 3687 KİŞİ DENEDİ, SADECE 3'Ü BULABİLDİ

Zeka ve yüksek dikkat becerisi gerektirebilen bu optik illüzyon testi, sarmaşık şeklindeki ağaç dalları görseline istinaden oluşturuldu. Üstelik gizli kuşun dallarla aynı renkte olması, çözüme ulaşmayı zorlaştırıyor. Bu nedenle bulunması hem dikkat hem de zeka gerektirebiliyor.

Optik illüzyon testini 3687 kişi çözmeyi denedi. Ancak sadece 3 kişi 8 saniye içinde başarılı olabildi. Zira ağaç dallarının yoğunluğu, kuş görselinin bulunmasını neredeyse imkansız hale getiriyor.

Peki, dikkat ve yüksek odaklanma becerisi gerektirebilen bu zeka testinde, siz 8 saniyede başarılı olabilir misiniz? İşte kendinizi deneyebileceğiniz o test;

Kuş İpucu: Zeka sınırlarını zorlayabilen bu optik illüzyon testinde, pek çok insan ipucundan faydalanabiliyor. Eğer siz de ağaç dallarının içindeki gizli görseli bulamadıysanız, orta üst ve sağ kısma daha dikkatli bakmalısınız.

AĞAÇ DALLARININ İÇİNDEKİ KUŞUN YERİ

Zeka ve üstün odaklanma becerisi gerektirebilen bu optik illüzyon testinde, 3687 kişiden sadece 3'ü sarmaşık dalların içindeki kuşu 8 saniyede tespit edebildi.

Eğer pek çok insan gibi siz de başarılı olamadıysanız, aşağıdaki resme bakabilirsiniz. İşte resimde gizlenen kuşun bulunduğu yer;