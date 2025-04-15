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Zeka testi: Resimdeki yılan nerede? 10 kişiden birisi bile 8 saniyede bulamadı!

Zeka ve dikkat gerektiren optik illüzyon testleri, dünya çapında birçok insanın gündeminde yer alıyor. Ormanda bir ağaç köklerinden oluşan görselden esinlenen bu optik illüzyon testi birçok insanın ilgisini çekiyor. Bu testte istenen şey, yılan sarılı dalın 8 saniyede tespit edilmesi. Fakat ağaç köklerinin yoğunluğu, görsel zeka konusunda sınırları zorluyor. Şimdi sıra sizde! Resimdeki yılan nerede? Sadece 8 saniyeniz var!

15 Nisan 2025 Salı 08:45 - Güncelleme:
Zeka testi: Resimdeki yılan nerede? 10 kişiden birisi bile 8 saniyede bulamadı!
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Zeka ve yüksek dikkat gerektiren optik illüzyon testleri, dünyanın birçok yerinde insanların ilgisini çekiyor. Yılan bulma temasına göre hazırlanan bu optik illüzyon testi de birçok kişi tarafından çözülmeye çalışılıyor.

Optik illüzyon testinde ağaç köklerinin arasında bulunan yılan figürünün 8 saniyede bulunması bekleniyor. Yılan sanıldığı kadar saklanmamış. Ancak ormanda yılan bulmak elbette kolay değil. Hal böyle olunca üstün dikkatin yanı sıra yalnızca zeka seviyesine sahip insanlar belirtilen sürede başarılı olabiliyor.

ZEKA TESTİ: 10 KİŞİDEN BİRİSİ BİLE 8 SANİYEDE BULAMADI!

Dikkat gerektirebilen bu optik illüzyon testi, adeta zeka sınırlarını zorlayabiliyor. Zeka testleri, bireylerin bilişsel yeteneklerini ölçmeye yönelik psikometrik araçlardır. Genellikle problem çözme, mantık yürütme, hafıza, dikkat ve dil becerileri gibi alanları kapsar.

Optik illüzyon ve zeka testlerinin ortak yanı, her ikisinin de insan algısını ve zihinsel süreçleri test etmesidir. Bu testte istenen, gizli görselinin 8 saniyede tespit edilmesi.

Türkiye'de toplam 170 kişiye yöneltilen bu testte yılan, sadece 2 kişi tarafından 8 saniyede bulundu. Bu sebeple yalnızca üstün dikkat ve zeka seviyesine sahip kişilerin belirtilen sürede başarılı olabilecekleri öne sürüldü.

Peki bu optik illüzyon testinde, siz 8 saniyede başarılı olabilir misiniz? İşte algıları alt üst eden o test;

Yılan İpucu: Yavru kedi görselinin çoğunlukta bulunduğu ve adeta zeka sınırlarını zorlayabilen bu optik illüzyon testinde pek çok insan başarısız olmuştu. Eğer siz de ilgili görseli bulamadıysanız, testin sol tarafına daha dikkatli bakmalısınız.

RESİMDEKİ YILAN NEREDE?

Optik illüzyonlar, gözün gördüğü ile beynin algıladığı arasındaki farkı gösterir.

Zeka testleri ise kişinin bilgiyi nasıl işlediğini, analiz ettiğini ve yorumladığını ölçer. İkisini birlikte kullanmak, hem algısal hem de bilişsel beceriler hakkında daha kapsamlı bir değerlendirme sunabilir.

Peki siz 8 saniyede başarılı olabildiniz mi?

İşte yılan ve saklandığı yer;

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