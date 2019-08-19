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15 yıl vadeli konut fırsatı

Sur Yapı’nın Antalya’da hayata geçirdiği kentsel dönüşüm projesinde vade 180 aya çıktı. Bir yıl da ödemenin ertelendiği yeni kampanyada 1+1 daireler bin 200 TL taksitle satılıyor. 

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Türkiye’nin en önemli gayrimenkul şirketlerinden Sur Yapı, hem ev almak isteyenlere hem de gayrimenkul yatırımcılarına güven ve moral aşılayacak dev kampanyasını hayata geçiriyor. Konut kredi faizlerinin düşmesiyle gayrimenkul sektöründe oluşan olumlu havaya katkı sağlayan Sur Yapı, Antalya Projesi’nde geçerli yeni kampanyasıyla gayrimenkul sektöründe bir ilke imza atıyor. Kampanya dahilinde faizler kamu bankalarının açıkladığı orandan daha da aşağıya, yüzde 0.69’a çekilirken peşinat sıfırlanıyor. 180 ay sabit taksitle ödemelerin 1 yıl sonra başlandığı kampanyada, 1+1 dairelere 1.200 TL’den, 2+1’lere 2.000 TL’den, 3+1’lere ise 3.000 TL’den başlayan taksitlerle ev sahibi olmak mümkün olacak. Uygulanan modelle 180 ay vade uygulanırken peşinatlar 12, 24, 36, 48 ve 60’ıncı aylarda vade farksız taksitlerle ödeniyor. Tamamı peşin ödemelerde ise yüzde 15 indirim uygulanıyor. 

YENİ ŞEHİR İNŞA EDİLİYOR 

Sur Yapı’nın Kepez-Santral bölgesinde 8 milyar TL yatırımla hayata geçirdiği 19 bin bağımsız bölümden oluşan Antalya Projesi’nde tüm etaplar planlandığı şekilde eş zamanlı olarak hızla devam ediyor. 23 kule vinç ve 1500’ün üzerinde işçinin 24 saat aralıksız çalıştığı projede 6 bin 417 konutluk ilk etabın çalışmaları sona doğru yaklaşıyor. Konut kredilerinin düşürülmesinin sektör için önemli bir adım olduğunu dile getiren Konutder ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Elmas, “0.99’luk konut faiz indirimi, hem sektörümüze hem de Türkiye piyasasına büyük bir nefes aldırdı. Devletimiz ve kamu bankalarımızın teşvikiyle konut sektörüne büyük katkı sağlayacak bu önemli adıma bizim de kayıtsız kalmamız mümkün olamazdı. Aylık taksit ödeme gücüne sahip ancak ara ödeme ya da peşinata takılan ve konuta ihtiyaç duyan kitleye sesleniyoruz. Öğretmenimizi, polisimizi, sağlık personelimizi, özel sektör çalışanlarımızı Antalya’daki projemizde Sur Yapılı olmaya davet ediyoruz” diye konuştu. 

Antalya Park Etabı’nda sona yaklaşılıyor

Projenin ilk etabı olan Park etapta çalışmalar sona doğru yaklaşıyor. 6 bin 417 konuta sahip Park Etabı’nda yer alan 93 bloğun kaba yapı imalatı yüzde yüz tamamlandı. İnce yapının ise %70 seviyesine geldiği projede, bazı bloklarda dış cephe kaplamalar tamamlanmış durumda. Kalan blokların kaplamaları ve iş bitişleri hızla devam ediyor. Türkiye ekonomisine bugüne kadar 1.2 milyar TL katkı sağlayan projede 2019’un Aralık ayında teslimlerin başlaması planlanıyor.

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