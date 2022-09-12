40 ilde 499 arsa açık artırmayla satışa sunulacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ'ye ait olan 499 arsayı açık arttırmayla satışa çıkardı. Emlak Yönetim Müzayede'nin internet sayfasında yer alan bilgilere göre 40 ilde 499 arsa satışı için başvurular başladı. Peki 40 ilde 499 arsa satışı başvuruları ne zamana kadar yapılacak? İşte detaylar...

40 İLDE 499 ARSA AÇIK ARTIRMAYLA SATILACAK!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 40 ilde 499 muhtelif nitelikte arsayı online olarak açık artırma ile satışa sunacak.

40 ilde 499 arsa satışı hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 40 ilde çevrim içi açık artırmayla satışa sunacağı arsaların ödemesi yüzde 25 peşin, yıllık yüzde 9 fark, 24 ay vadeyle yapılacak.

40 İLDE 499 ARSA SATIŞI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

40 ilde 499 arsa satışı için çevrim içi katılım için başvurular 20 Eylül Salı günü saat 10.30 itibarıyla sonlanacak.

Yatırım için sunulan arsalar Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.

40 ilde 499 arsa satışı için açık artırma, 21-22 Eylül'de saat 10.30'da iki ayrı oturum halinde Ankara Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Bakanlık Konferans Salonu'nda ve İzmir Bayraklı'daki Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapılacak.

Satışa ilişkin detaylı bilgi için TIKLAYIN