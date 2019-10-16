5 ilde lojman satışı başlıyor

Kamuya yeni kaynak oluşturma maksadıyla devlet lojmanlarının satılmasına ilişkin düzenleme bu ay devreye giriyor. Milli Emlak Genel Tebliği’nde yapılan yeni düzenlemeyle, oturduğu kamu konutunu satın almak isteyen memurlara yönelik satış koşullarına iyileştirmeler getirildi.

OTURANIN ÖNCELİĞİ VAR

Düzenlemeler kapsamında, ülke genelindeki 240 bin kamu konutundan savunma, güvenlik, adalet ve istihbarat hizmetlerinde kullanılanlar ile satılamayacak durumda olanlar hariç geri kalan 50 bin lojmanın satışına karar verildi. Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Mersin’deki devlet lojmanlarının satış işlemine bu ay başlanacak.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, açık ihale yöntemiyle satılacak kamu konutlarından kat mülkiyeti kurulanlarda oturanlara, ikamet ettikleri kamu konutunu ihalede oluşan bedel üzerinden öncelikli satın alma hakkı tanındı.

10 YIL TAKSİT İMKANI

İkamet ettiği kamu konutunu satın almak isteyen memurlara 5, 7 ve 10 yıl süreyle ödeme seçenekleri sunulacak. Satış ihalesine çıkarılacak kamu konutları, ihalede verilen en yüksek bedel ve ödeme koşulları, içinde oturan memura tebligatla bildirilecek. Memur, konutu satın almak istediğini idareye bildirecek ve ihale bedelini 5 yılda ödemek istemesi halinde, yüzde 20’si peşin kalan tutarı 60 ay, 7 yılda ödemek istemesi halinde yüzde 25’i peşin kalan tutarı 84 ay, 10 yılda ödemek istemesi halinde ise yüzde 30’u peşin kalan tutarı 120 ay olmak üzere TÜFE oranında artışlarla taksitli ödeme yapabilecek. Ödemelerde, TÜFE yüzde 12 olarak hesaplanacak. Peşin satın alma tercihinin kullanılması halinde memura ihale bedeli üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak.