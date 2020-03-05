05 Mart 2020 Perşembe 10:20 - Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 10:20

Aksaray Merkez TOKİ kurası bugün çekilecek. Aksaray TOKİ 2020 kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Aksaray kura sonucu isim listesi yayınlandı mı? gibi soruların yanıtları tüm başvuru yapan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Aksaray TOKİ kura çekilişi ile birlikte 372 konut sahibini bulacak. 260 adet 2+1, 112 adet 3+1 tipi konut için yapılacak olan kura çekilişi, Aksaray Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak. Aksaray TOKİ kura çekilişi 11.00'da başlayacak ve canlı yayınla açıklanacak. TOKİ Aksaray kurasına dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

AKSARAY TOKİ 2020 KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Aksaray kura sonucu isim listesi henüz yayınlanmadı. Aksaray TOKİ 2020 kura sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

TOKİ kura sonuçları için isim listesi, çekilişin hemen ardından listelerin derlenmesi ve sisteme yüklenmesiyle birlikte E-Devlet üzerinden erişime açılacak. Kuraya katılan vatandaşlar, detayları buradan öğrenebilecek.

E- DEVLET GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÖZLEŞME NASIL İMZALANACAK?

Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde Bankada (Sözleşme imzalanacak Şubeler daha sonra ilan edilecektir.) Gayrimenkul Satış Sözleşmesi ve kredi kullanım işlemlerini gerçekleştireceklerdir.

Sözleşme imzalama aşamasında;

Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan Proje bulunduğu il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

Hane halkı gelirinin en fazla net 5.500 TL (İstanbul için 6.000 TL) olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.