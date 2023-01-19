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Emlak

Doğan Towers CEO'su Doğan Erdoğan Yıldırım: İnşaat Sektörü Canlandı

Doğan Towers CEO'su Doğan Erdoğan Yıldırım, inşaat sektörünün canlandığını, bunda devlet tarafından adımların etkili olduğunu belirtti. İnşaat sektörünün yaklaşık 200 alt sektörü etkileyen “sünger sektör” olduğunu belirten Yıldırım, konuyla ilgili açıklamalarında şu sözlere yer verdi: “İnşaat sektöründe atılan adımlar, sektörün ve inşaat sektörüyle doğrudan ilişkili alt sektörlerin canlanması açısından çok önemli. Son zamanlarda devlet tarafından atılan adımların, sektörün canlanmasına doğrudan katkıda bulunduğunu söyleyebilirim. Bu durum; iş ve inşaat makineleri, inşaat malzemeleri sanayisi, gayrimenkul başta olmak üzere alt sektörlerin de yukarı doğru ivmelenmesini sağladı.”

19 Ocak 2023 Perşembe 17:12 - Güncelleme:
Doğan Towers CEO'su Doğan Erdoğan Yıldırım: İnşaat Sektörü Canlandı
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Türkiye'de Doğan Grup, Doğan Towers, Doğan Castel, Doğan Türkiye Petrolleri ve Doğan Enerji olarak farklı birçok sektöründe güçlü ve uzman bir ekiple çalışmalarda bulunduklarını, bu sayede çok özel projeleri hayata geçirebildiklerini belirten Yıldırım, "Sektörde profesyonel çizgide çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki attığımız her doğru adım, sektörün gelişmesine doğrudan katkıda bulunuyor. Son zamanlarda sektörde atılan adımların, sektörün canlanmasına katkıda bulunduğuna doğrudan şahit olduk." ifadelerinde bulundu.

ATILAN ADIMLAR, SEKTÖRÜN CANLANMASINA KATKIDA BULUNDU

Geçmişten bugüne sektörde önemli atılımlarda bulunulduğunu, bu durumun sektör açısından çok değerli olduğunun altını çizen Doğan Erdoğan Yıldırım, ilerleyen yıllarda da sektördeki yukarı doğru ivmelenmenin devam edeceğini öngördüklerini belirtti. Konuyla ilgili açıklamalarına devam eden Yıldırım, açıklamalarına şu sözlerle devam etti: "İnşaat sektörü, sadece çevrenin inşa edilmesini sağlamıyor. Bununla birlikte çevrenin bakım, onarım ve işletilmesine de katkıda bulunuyor. Sosyal ve toplumsal yaşama doğrudan etkide bulunan bir sektörü. İnşa edilen yapıların kullanıcı ve çevre odaklı olması, çok daha iyi bir dünyada yaşamamızı sağlama noktasında oldukça önemli. Bu nedenle sektörde atılan adımlar ve gerçekleştirilen projelerin kalitesi sanıldığından daha değerli. Son zamanlarda devlet tarafından atılan adımlar, sektörün canlanmasına katkıda bulunduğundan; inşaat sektörünün tam da istediğimi gelişim evresi içinde olduğunu söyleyebiliriz."

YUKARI DOĞRU BİR İVMELENME SÖZ KONUSU

İnşaat sektöründe yukarı doğru bir ivmelenme olduğunu belirten Doğan Erdoğan Yıldırım, "Şu anda atılacak her doğru adım, sektörün geleceğini de etkilediği için sektörde yer alan firmalar olarak çalışmalarımıza her zaman profesyonel çizgide devam etmeliyiz. Ancak bu şekilde sektörün ilerleyişine olumlu etkilerde bulunuruz." sözleriyle açıklamalarını noktaladı.

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  • Doğan Erdoğan Yıldırım

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