Dövizini bozduran gurbetçi ‘ev’e dönüyor

Yabancılara konut satışı yılın ilk 9 ayında 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 58.5 artarak 24 bin 155’e ulaşırken son dönemde gurbetçilerin taleplerinde ciddi artış başladı. Emlak sektörü temsilcileri yaşanan artışı Avrupa’da Türkler’in yoğun yaşadığı şehirlerdeki proje tanıtımlarına ve dövizdeki artışa bağladı. Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, geçen yılın tamamında yabancıya 22 bin 200’den fazla konut satıldığını anımsatarak, şimdiden bu rakamın yaklaşık 2 bin adet üzerine çıkıldığını, yıl sonu hedefinin 30 bin olduğunu söyledi. Taş, yabancılara en çok konut satışının İstanbul’da yapıldığını, bu şehri Antalya, Bursa, Ankara ve Yalova’nın takip ettiğini kaydetti.

YÜKSEK İLGİ VAR

Yükselen döviz kuruna bağlı olarak gurbetçilerin de son dönemde konut alımına ciddi ilgi gösterdiğini dile getiren Taş, “Gurbetçiler, alımlarında genellikle kendi memleketlerini tercih etseler de döviz kuru avantajı ile büyük şehirlerden getirisi yüksek projelere de yüksek ilgi göstermeye başladılar. Bu yüzden markalı konut üreticileri büyük şehirlerdeki projelerini Avrupa’da Türkler’in yoğun yaşadığı şehirlerde görücüye çıkarmaya başladı.” dedi.

MARKA TERCİH SEBEBİ

Babacan Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Babacan, dolar ve Euro’daki yükseliş sonrası gurbetçilerin ve yabancıların Türkiye’deki markalı konut projelerine ilgisinin artmasından bahsederek, Babacan Premium ve Babacan Port Royal projelerine yabancıların ve gurbetçilerin ilgisinin artığını söyledi. Babacan, “Son dönemde yurt dışında yaşayıp çalışan vatandaşlarımız konut alımı ve gayrimenkule yatırım konusunda istekli görünüyorlar. Çok ciddi bir gurbetçi ilgisinden söz edebiliriz.” dedi. Gurbetçilerin yoğun olarak yaşadığı ülkelerden ciddi bir taleple karşı karşıya olduklarını aktaran Babacan, özellikle Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İsviçre, Belçika ve Avusturya gibi ülkelerde yaşayan gurbetçilerin öne çıktığını bildirdi. Babacan, gurbetçilerin 1+1’den 4+1’e kadar tüm daire tiplerinden konut aldığını belirterek, markalı konut projelerinin daha çok tercih edildiğini aktardı. Büyük şehirlerin gurbetçiler tarafından ciddi ilgi gördüğünü dile getiren Babacan “Özellikle erişilebilir fiyatlarıyla Beylikdüzü gurbetçilerin tercih ettiği bölgelerin başında geliyor” ifadelerini kullandı.