Emlak Konut GYO’nun Merakla Beklenen Projesi ‘Düşler Vadisi Riva’ Avantajlı Fiyatlarla Satışta

Yılmaz İnşaat tarafından bölgenin doğal karakterine bağlı kalarak geliştirilen doğa dostu projede villaların satış fiyatı kısa bir süre için 1 milyon 69 bin TL olarak belirlendi.

Emlak Konut GYO’nun uzun zamandır merakla beklenen projesi Düşler Vadisi Riva satış ofisinde düzenlenen basın tanıtım toplantısında görücüye çıktı. Emlak Konut GYO Yönetim Kurulu Başkan Ertan Keleş, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim ve Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz’ın katılımıyla düzenlenen toplantının ardından avantajlı fiyatlarla satışlar başladı.

Emlak Konut GYO güvencesiyle Yılmaz İnşaat tarafından 2.8 milyar TL’lik yatırımla hayata geçirilecek Düşler Vadisi Riva, 869 bin 362 metrekarelik arsa üzerinde bölgenin doğal yapısı muhafaza edilerek geliştirildi. 45 yıllık tecrübesini Düşler Vadisi Riva projesine aktaran Yılmaz İnşaat, kısa bir döneme özel olarak 1 milyon 69 bin TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla ve alternatif ödeme seçenekleriyle ilk etaptaki villaları satışa sundu.

“ EMLAK KONUT GYO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ERTAN KELEŞ”

2017 yılında Emlak Konut ve Galatasaray arasında imzalandı. 1 yıl içerisinde basına tanıtılır hale gelmesinde Yılmaz İnşaat’ın Galatasaray’ın ve Emlak Konut’un büyük katkıları oldu. Proje 1 milyon 157 bin metrekarelik alan üzerinde gerçekleşecek olup, yaklaşık 207 bin metrekarelik kısmı özel orman alanı olacak. Bu bölgede doğal yaşamı ve doğal mimariyi öne çıkartan çok önemli bir çalışma gerçekleştirdik Emlak Konut GYO olarak projenin Riva bölgesine değer kazandıracağını söyleyebiliriz.

“ GALATASARAY SPOR KULÜBÜ BAŞKANI MUSTAFA CENGİZ”

Galatasaray Kulübü tarihte belki de ilk defa bir arsa üzerinden bir spor kulübü kazanç elde ediyor. Arazimizde doğal yaşamla iç içe örnek bir proje hayat buluyor. Emlak Konut’un burada bulunması müşterek bir yararlanma. Hem devlet hem Galatasaray yararlanıyor. Onların payı yüzde 20, bizim yüzde 80. Burası çok değerli bir arazi. Burada müthiş bir yerleşim var. Bu arazide hedeflerimizden birisi de; burada Galatasaray ilkokulunun olmasıdır. Bu konuda devlet olumlu yaklaşıyor. Riva deresinde bir arazimiz var. Orada kayıkhane yapmayı planlıyoruz. Kürekçilerimizin orada antrenman yaparak, Olimpiyatlar’da Türkiye’yi tanıtıp, madalya almasına çalışıyoruz. Bugün ulusların doğru algı ile tanıtmanın en doğru en sağlıklı yolu spordur.

“ YILMAZ İNŞAAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI HAKAN YILMAZ

1973 yılından bugüne inşaat, taahhüt ve altyapı alanlarında faaliyet gösteren firmamızın 45 yıllık deneyimini Riva’daki bu değerli arsaya taşıyoruz. Emlak Konut GYO güvencesiyle ve Yılmaz İnşaat’ın deneyimiyle burada yükselecek Düşler Vadisi Riva, bölgenin gelişiminde de örnek teşkil edecektir. İhale sürecinden bugüne üzerinde titizlikle çalıştığımız ve bugün sizlere sunduğumuz projemizle bölgenin doğal karakterine bağlı kalmayı esas aldık. Bu anlamda arazinin doğal vadi yapısına uygun şekilde konumlandırdığımız villaları, yatay bir düzlemde tasarladık. Toplam 2.8 milyar TL’lik yatırımla hayat bulacak Düşler Vadisi Riva projemiz ile doğal yaşamın gerektirdiği birçok unsuru projemize entegre ettik.

152 METREKAREDEN 396 METREKAREYE KADAR VİLLA SEÇENEĞİ YER ALIYOR

Çevre ile uyum içinde tasarlanan ve her ihtiyacın karşılanması hedeflenen villaların ilk etabında 509 villa inşa edilecek. 152 metrekareden 396 metrekareye kadar farklı büyüklüklerde villaların yer aldığı projede geniş ve ferah kullanım alanlarının yanı sıra doğayla iç içe bir yaşam konsepti oluşturuluyor.

Natamam şekilde yapılacak villalar, yatırımcının tercihine göre ( ince işçilik için ) istediği dekorasyon paketini satın alarak villasını hazır teslim alabilecek. Bölgenin doğal karakterine bağlı, doğa ile iç içe yatay bir konseptte planlanan projenin ilk etabı 36 ayda tamamlanacak.

1.150 dönüm üzerinde geliştirilen villa projesinin içinde kamusal park alanı ve özel orman alanı ile birlikte doğal su kaynakları yer alıyor.

İSTANBUL’UN GELİŞİM AKSINDA ÖRNEK YAPILAŞMA

Düşler Vadisi Riva, kamu ve özel sektör yatırımlarıyla her geçen gün hızla gelişen Kuzey Marmara Otoyolu aksının Anadolu Yakası’nda örnek niteliğinde bir yapılaşma olarak öne çıkıyor.