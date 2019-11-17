Faizsiz satış sistemi 25 milyara dayandı
Faizsiz konut ve otomobil alma firmalarına yenileri eklenirken, ekosistemin büyüklüğü 25 milyar TL’ye ulaştı. Sistemin ilk oyuncusu Eminevim’in Kurucusu Üstün “İhtiyaçtan doğduk, her gün büyüyoruz” dedi.
- ERDİNÇ AKKOYUNLU
Konut faizlerinin bankalarda 0.98 ile 1.14 arasında değişen oranlarla verilmesi konutta yaşanan daralmayı canlılığa çevirirken, faizsiz konut sistemi de kendi büyük ekonomisini oluşturuyor. Bugün faizsiz konut ve otomobil şirketleri arasında Eminevim, Birevim, Vakıfevim, Birikimevim, Fuzulev ve Katılımevim gibi oyuncular yer alıyor. Bu sisteme dahil olan tüketiciler şirketlerin belirlediği katılım payını verdikten sonra kendi satın aldıkları ev ya da otomobilin taksitini ödüyor ve bu mala faizsiz olarak sahip oluyor. Ekonomik olarak bakıldığında da bu sistem ile konut ve otomobil satın alan tüketicinin banka kredisine göre daha avantajlı olduğu hesaplanıyor.
İHTİYAÇTAN DOĞDU
Sistemdeki gelir ve iş hacminin yarısını elinde bulunduran Eminevim’in Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, 1990’lı yıllarda bozulan ekonomi sonrası ihtiyaçtan doğan faizsiz konut sisteminin bugün 20 milyar TL’lik büyüklüğe ulaştığını ve her geçen gün de büyümesini sürdürdüğünü belirtti. Sistemin bugüne kadar 150 bin kişiyi ev ile konut sahibi yapan faizsiz sistemin daha da büyüyeceğini anlatan Üstün “ Sektörde de bu rakamın yıllık toplam 40 binin üzerinde olduğunu tahmin ediyoruz. Sektörde sisteme kayıtlı ve teslimat bekleyen 250 bine yakın kişiden bahsediliyor, bu rakamı yakın buluyorum ancak bu konuda resmi bir rakam yok. Firmaların kendi açıkladığı verilere ve tahminlere dayalı” dedi.
YÜZDE 50 BÜYÜME
Sistemin son oyuncusu Vakıfevim’in Kurucu Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kolo ve Vakıfevim Genel Müdürü Nurullah Günay ise “Faizsiz konut ve araç edindirme sisteminde sektörün büyüklüğü yıllık 25 milyar TL’ye ulaştı. 2019 sektörün büyümesinde en verimli yıllardan oldu.Yüksek faizler nedeniyle sektör yüzde 120 büyüdü. 2020 yılında ise yüzde 50 büyümesi bekleniyor. 5 bin kişiye istihdam sağlayan ve 700 şubeye ulaşan sistemle katılımcılar son 1 yılda 40 bine yakın konut ve otomobil satın aldı” dedi.
BİR EVDE 250 BİN TL FARK SAĞLIYOR
Faizlerin düşmesi nedeniyle, sektöre ilginin arttığını söyleyen Dilber “Tabi bu ilgi, devamında zammı da getirdi. İstanbul genelinde, bölgesine bağlı olarak yüzde 10 ila 30 arasında konutlara zam yapıldı. Bu daha da artacaktır. Dolayısıyla konut alımı için şu an doğru zaman” dedi. Yakın zamanda İstanbul’da yaşanan depreme de dikkat çeken Ali Dilber “İstanbul’da malum çarpık yapılaşma oldukça fazla. Hükümetin kentsel dönüşüm adımını çok doğru buluyorum. Bir çok bine risk altında, deprem korkusu vatandaşları da konutlarını yenilemeye yönlendirdi. Sektörde yaşanan hareketliliğin bir sebebi de bu tabi” dedi.
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