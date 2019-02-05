İhlas Yapı’dan Avrupalı vatandaşlara yatırım daveti

Almanya’nın Düsseldorf kentinde düzenlenecek olan “Evim Türkiye” fuarı, Gayrimenkul sektörünü gurbetçi vatandaşlarla buluşturacak. İhlas Yapı fuara İstanbul’da bulunan 4 projesi ile katılıyor.

ZEKİ CELEP; “YÜZDE 18’E KADAR OLAN KDV İSTİSNASI MUTLAKA DEĞERLENDİRİLMELİ”

5 milyondan fazla gurbetçinin yaşadığı Avrupa’nın bu organizasyon için çok doğru bir adres olduğunu belirten İhlas Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Celep, “ İhlas Yapı olarak Evim Türkiye Gayrimenkul ve Yatırım Fuarı’na 4 projemizle katılıyoruz. En iyi ve en güvenli yatırımın gayrimenkul olduğunu gurbetçilerimize bu fuarda anlatacağız. Gurbetçilerimiz birikimlerini yatırım değeri yüksek projelerimizden daire ya da dükkan alarak daha fazla kazanç elde edebilirler. İhlas Yapı olarak fuarda gurbetçilerimize; yaşamın başladığı, taşınmaya hazır dairelerin yer aldığı Bizim Evler 7 ile inşa çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği Bizim Evler 8, Bizim Evler Güzelce ve Marmara Evleri 4 projelerinde uygun şartlarda konut almalarını sağlayacak cazip fırsatlar sunacağız. Hükümetimiz de konut ve işyeri alımını kolaylaştırmaya yönelik tapu harcı ve KDV indirimi başta olmak üzere birçok noktada teşvik sağladı. Gurbetçilerimizin Türkiye’deki gayrimenkul yatırımlarından bildiğiniz gibi KDV alınmıyor. KDV oranından muaf tutulan Avrupalı vatandaşlarımız bu avantajı mutlaka fırsata çevirmeli. Ortada bu kadar cazip fırsatlar varken gurbetçilerimizin doğdukları topraklara yatırım yapacağını ve bu avantajları iyi değerlendireceklerini düşünüyorum” dedi.

BİZİM EVLER 7’DE HEMEN TESLİM DAİRELER

Gayrimenkul sektöründe kalite ve güven odaklı nitelikli projelere imza atan İhlas Yapı, Ispartakule’de aile konseptiyle hayata geçirdiği Bizim Evler 7’de avantaj sunmaya devam ediyor.

Türkiye'nin dev projelerinden, İstanbul Havalimanı, Kanal İstanbul’a komşu konumda yer alan Bizim Evler 7’de yaşam başlarken teslime hazır daireler kalitesiyle de öne çıkıyor.

Kanal İstanbul projesinin hemen yanı başında yer alan Bizim Evler’ de oturanlar Marmara Denizi ve Yeni İstanbul Boğazı’nı görme fırsatı yakalayacak. Aile öncelikli yaşam sunulan projede 2+1, 3+1, 4+1 ve teraslı dairelerden oluşan 532 konut yer alıyor.

Her zevke hitap eden, modern mimarisiyle kalite ve konfora önem veren ailelerin taleplerine cevap verecek şekilde tasarlanan Bizim Evler 7’de 2+1 daireler normal katta 683.000 TL’den başlıyor.

Geniş peyzaj ve sosyal yaşam alanlarına sahip projede; kapalı yüzme havuzu, çocuk havuzu, sauna, buhar odası, Türk hamamı, fitness salonu, hobi odaları, mini futbol sahası, basketbol, voleybol sahaları, tenis kortu ve mescit bulunuyor.

Projede ayrıca; çocuk oyun bahçeleri, anaokulu, yürüyüş yolları, kameriyeler ile site sakinlerinin çeşitli etkinliklerle bir araya gelebileceği toplantı salonu ve göl kafe yer alıyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, TEM bağlantı yolları, Metro ve banliyö hatları, İstanbul Havalimanı, Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük sağlık kampüsü ve Kanal İstanbul gibi dev projenin kesişim noktasında yer alan Bizim Evler, Ispartakule’yi cazibe merkezi haline getiriyor.

BİZİM EVLER 8

Ispartakule’de daha önce Bizim Evler markalı teslim eden 7 sitesi bulunan İhlas Yapı, gelen talep üzerine yatırım değeri yüksek olan bu bölgede 8. Projesine başladı. Bizim Evler sakinlerinin aşina olduğu ayrıcalıklar, İhlas Yapı kalitesi ve güvencesiyle Bizim Evler 8’de yeniden hayat buluyor.

Kanal İstanbul’un yanı başında yer alan Bizim Evler 8’de iki blokta 236 daire, 29 dükkan yer alıyor.

Geniş peyzaj ve zengin sosyal donatı alanlarına sahip Bizim Evler 8; 2+1’den 4+1’e konforlu daireleri, spor alanları, kapalı yüzme havuzu, süs havuzları ve çocuk oyun alanlarıyla konut alıcılarına ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor. Projede 2+1 daireler 615.000 TL’den yatırımcılara sunuluyor.

BİZİM EVLER GÜZELCE

Büyükçekmece’de Marmara Denizi’nin yanı başında konumlanan Bizim Evler Güzelce’de 2+1 daireler 656.000 TL’den başlıyor.

Az katlı yapılaşmanın yer aldığı Güzelce’de sahile ve marinaya yürüme mesafesinde konumlandırılan Bizim Evler Güzelce 709 konut ve 111 ticari üniteden oluşuyor.

Güzelce Marinası ile Marmara Denizi’nin ışıltısı hissedilecek şekilde tasarlanan Bizim Evler Güzelce’de; 2+1, 3+1 ve 4+1’den oluşan üç tip konut seçeneği yer alıyor. Büyükçekmece bölgesinin en büyük projesi olarak öne çıkan Bizim Evler Güzelce eşsiz konumuyla yüksek yatırım potansiyeli taşıyor.

5 yıldızlı tatil köyü konseptinde geliştirilen projede inşa çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

MARMARA EVLERİ 4

Beylikdüzü’nde daha önce hayata geçen Marmara Evleri markalı 3 sitenin referansı ile inşasına başlanan ve bölgenin merkezinde inşa edilen, Marmara Evleri serisinin en yenisinde, lüks ve konforlu daireler avantajlı fiyatlarla konut alıcılarına sunuluyor.

Toplamda 639 daire ve 44 adet dükkanın yer alacağı Marmara Evleri 4 projesi aile öncelikli bir yaşam anlayışıyla hayata geçiriliyor. 2+1 dairelerin 476.000 TL’den başladığı projede 3+1 ve 4+1 daire tipleri de yer alıyor. Geniş ve ferah kullanım alanlarının bulunduğu projede daireler 127 metrekare ile 203 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.

Örnek dairesini gören herkesin beğendiği Marmara Evleri 4’te kişiye özel ödeme planları da sunuluyor.

Projede peyzaj alanlarının yanı sıra; kapalı yüzme havuzu, çocuk oyun parkı ve açık spor alanları, yürüyüş yolları, mescit, taziye evi, bay ve bayanlara özel ikişer adet fitness salonu, hamam ve saunalar yer alıyor.

Marmara Evleri 4 estetik mimarisi, ankastreli birinci sınıf konforlu daireleri, günlük ihtiyaçların karşılanabileceği dükkanları ve zengin yaşam alanlarıyla keyifli bir site hayatı sunuyor.