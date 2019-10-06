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İstanbullu az katlı ve genç bina arıyor

İstanbul’da yaşanan deprem sonrası şehirde az katlı ve müstakil binalara talep artarken, satın alımlarda ve kiralamalarda özellikle 6-7 yaş ve altı konutlar tercih edilmeye başlandı.

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Sektör temsilcileri, eski binalarda yaşayanlar başta olmak üzere çok sayıda vatandaşın düşük katlı, müstakil ve yaşı düşük binalara ilgi gösterdiğini bildirdi. Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, 26 Eylül’de vatandaşların deprem gerçeğiyle yüzleştiğini belirterek “Son yaşadığımız depremden önce vatandaşlar konut alırken bu konuyla ilgili çok soru sormazlardı ancak artık konut alıcıların ilk sorularından biri ‘Bu konut 1999 depreminden önce mi sonra mı yapıldı?’ şeklinde. Vatandaşlar en çok 7 yaş ve altındaki binaları tercih ediyor” diye konuştu. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa ise “Özellikle bina yaşı yüksek olan  kimseler yeni bir eve taşınmak istiyor” dedi.

Ev ilanlarında ‘depreme dayanıklı’ notu

Geçtiğimiz yıllarda ev ilanlarında ‘boğaz manzaralı’, ‘toplu taşımaya yakın’ gibi özellikler yer alırken İstanbul’da yaşanan 5.8’lik depremin ardından ‘depreme dayanıklı ev’, ‘yeni bina’ gibi cümleler de eklendi. Emlak danışmanı Mehmet Faruk Özgen “Şimdi ilanlara kolon ve kiriş sistemini bile yazıyoruz” diye konuştu.

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