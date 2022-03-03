3 Mart 2022 Perşembe 12:04 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 12:04

Karaman TOKİ başvurusu için araştırmalar hız kazandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Karaman'da konut sahibi olmak isteyenlere müjde verdi. Karaman'ın Kırbağı Mahallesinde inşa edilen 135 adet 2+1, 64 adet 3+1 konut için başvurular alınacak. Peki Karaman TOKİ başvuru 2022 ne zaman, başvuru şartları neler? İşte Karaman TOKİ başvuru tarihleri

TOKİ, Karaman'ın Merkez İlçesi Kırbağı Mahallesi'nde yer alan konut projesinde bulunan 199 konutun, kuralı satış yöntemi ile satılacağını açıkladı. Duyuruda satışı yapılacak olan konutların özellikleri yer alırken, aynı zamanda da fiyatları açıklandı.

KARAMAN TOKİ BAŞVURU 2022 NE ZAMAN?

Karaman TOKİ başvuruları 14.03.2022 - 18.03.2022 tarihleri arasında alınacak.

Bölgede satışı yapılacak olan konutlar için başvuru işlemleri, Mart'ın 14'ünde başlayacak. E-Devlet aracılığıyla yapılacak olan ön başvuruların ardından başvuru ücreti ödenerek ilk aşama tamamlanmış olacak.

18.03.2022 tarihine kadar başvurularını tamamlayan katılımcılar, 24.03.2022 tarihinde kuraya katılım hakkı kazanacak.

Noter huzunda çekilecek kurada hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlar, evlerini TOKİ'nin sunduğu ödeme planlarına göre alacak.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Karaman TOKİ kura çekilişi ise 24.03.2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

SATIŞ FİYATLARI

Tüm dairelerin yüzde 20 peşinat ve 180 ay vade ile alınabileceğini bildirilirken 199 konut için TOKİ'nin açıkladığı fiyatlar şu şekilde;

2+1 evler; 281 bin TL ile 384 bin TL arasında fiyatlarla satılacak. İstekliler bu evleri yüzde 20 peşinat 180 ay vade ve bin 249 TL ile bin 709 TL arasında değişen taksit ödemeleri ile alacak.

3+1 ev almak isteyenler için ise en düşük evin değeri 285 bin TL olarak açıklandı. TOKİ'nin inşa ettiği konutun bulunduğu cephe, yüksek kat, büyüklük gibi özelliklere sahip olan konutlarda 3 odalı evlerin fiyatı 472 bin TL'ye kadar çıkıyor. Bu evlerin taksit ödemeleri ise bin 266 TL ile 2 bin 98 TL arasında değişiyor.