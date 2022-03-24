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Emlak

Karaman TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? Karaman TOKİ çekilişi sonuçları isim listesi

Karaman TOKİ kura sonuçları, başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. TOKİ Karaman İli, Merkez İlçesi, Kırbağı Mahallesi 811 Adet Konut projesi kapsamında 199 adet konut için yapılan Karaman TOKİ kura çekilişi, noter huzurunda gerçekleştirildi. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura sonrasında hak sahipleri belirlendi. Peki Karaman TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte Karaman TOKİ çekilişi sonuçları isim listesi

24 Mart 2022 Perşembe 13:07 - Güncelleme: 24 Mart 2022 Perşembe 13:07
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Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Karaman Kırbağı Mahallesi projesinde yer alan Karaman TOKİ çekilişi tamamlandı. TOKİ Karaman kura sonuçları, daha önceden belirtilen takvim doğrultusunda bugün belirlendi. 'Yatay Mimariyle Yükselen Türkiye" sloganı kapsamında TOKİ Karaman kura çekilişinin ardından hak sahipleri belli oldu. Karaman TOKİ kura sonuçlarına haberimizdeki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. İşte Karaman TOKİ çekilişi sonuçları isim listesi

KARAMAN TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ tarafından 100.000 Sosyal Konut Projesi kapsamındaki, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Karaman İli, Merkez İlçesi, Kırbağı Mahallesi 811 Adet Konut kapsamında üretilecek 199 adet konut için 'Konut Belirleme Kurası' 24 Mart 2022 tarihinde, saat 11:00 de gerçekleştirildi. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura sonrasında hak sahiplerinin isimleri açıklandı.

KARAMAN TOKİ ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

Karaman TOKİ kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, TOKİ'nin internet sitesi üzerinden ' Kura Sonuç Sorgulama ' ekranına TC kimlik numarasını yazarak hak sahibi olup olmadıklarını öğrenebilecekler.

TOKİ Karaman Kırbağı Mahallesi'nde yapılan; 135 adet 2+1 konut, 64 adet 3+1 konut olmak üzere 199 adet konut için yapılan kurada 2+1 3+1 dairelerin isim listesi belli oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde hizmet veren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Karaman ili Merkez ilçesi Kırbağı Mahallesinde 811 adet konut kapsamında üretile 199 adet konut satışa çıktı. Karaman Merkez Kırbağı kura çekimi bugün gerçekleştirildi.

TOKİ Karaman Merkez Kırbağı konut belirleme kurası sonuçları canlı yayında çekilen kura ile belirlendikten sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi olan TOKİ GOV TR üzerinden isim listesi açıklandı.

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