Kemerlife XXIII’te yaşam başladı

500.000 TL’ye kadar kredi kullanımlarında yüzde 0,98 faiz oranı ve 60 ay vade imkanı sunan Kemerlife XXIII’te peşin ve kredili ödemenin yanısıra konut bedelinin yüzde 50’sini nakit, kalan tutarı da 12 ay taksitle ödeme imkanı da bulunuyor.

Hem Şehirde Hem de Yeşillikte Yaşamanın Keyfini Kemerlife XXIII'te Çıkarın!

Yeni İstanbul Havalimanı’na 20 dk. mesafedeki KemerlifeXXIII, İstanbul’un en prestijli ve en çok prim yapan semtlerinden Kemerburgaz’da yer alıyor. Yaşamın başladığı proje, şehrin karmaşasından uzak sakin bir hayat yaşamak isteyenlerin vazgeçilmez adresi olarak öne çıkıyor.

Akıllı ev sistemi ile donatılan ve 1+0’dan 4+1 dublekse kadar farklı büyüklüğe sahip Metal Yapı Konut’un 160 daire ve 8 mağazadan oluşan projesi, ünlü mimar Kerem Piker’in imzasını taşıyor. Asma bahçeleri ve ahşap bloklardaki bahçe teraslarıyla yeşil içerisinde doğaya saygılı bir yaşam sunan KemerlifeXXIII, metroya 5 dakikalık yürüme mesafesinde.