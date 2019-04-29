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Konut satışında ekspertiz şartı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Türkiye’deki bütün ev, iş yeri ve arsaların gerçek değer haritasını çıkarmak için çalışmalara başladı.

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Harita, gayrimenkuldeki yükseliş ve düşüşleri de anlık gösterecek ve tapu kaydında da bu değer esas alınacak. 2022’de geçilmesi planlanan bu düzenleme öncesi bu yıl içinde ara formül olarak tapuda ‘ekspertiz şartı’ devreye girecek.

Era Gayrimenkul Genel Müdürü Can Özatay “Bakanlığın bu formülü; değerleme şirketlerinden ekspertiz raporunu şart koşmayı öngörüyor. Aslında mart ayının başından itibaren yabancıya konut satışında da değerleme raporu zorunluluğu fiili olarak başladı. Gayrimenkul satışlarında ekspertiz şartı getiren bu formülün yabancının yanı sıra yerlide de uygulanması halinde inşaat sektöründeki kayıt dışılığın önüne geçilecek, tapu harcı artacak, Türkiye’nin marka değerinin yabancı yatırımcı nezdinde artırılması sağlanacaktır” dedi.

MUAFİYET İSTENİYOR  

Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal da geçen yıl 2 milyon 500 bin tapunun el değiştirdiğini, bu satışlardan devletin kasasına 10.72 milyar lira girdiğini söyledi. Akbal, 2009’da söz konusu rakamın 1.8 milyar lira olduğunu kaydederek “Aslında gelinen noktada devletin tapu harcında verimliliği artırdığını görüyoruz. Ancak doğru değerlemeyle bu verim artırılabilir. Burada önemli olan ev sahipliği oranı” dedi. Her 100 kişinin 60’ının evinin bulunduğunu ifade eden Akbal “İlk evini alan en azından tapu harcından muaf tutulsa sektörü de hareketlendirmek adına kıymetli bir adım atılmış olacaktır” diye konuştu.

Tapu’da 11 milyarliralık işlem yapıldı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı verilerine göre, geçen yıl 2,5 milyon gayrimenkul (konut, iş yeri, arsa, tarla) el değiştirdi. Bu gayrimenkullerden elde edilen tapu harcı 10 milyar 72 milyon lirayı aştı. Tapuda 2018 boyunca gerçekleştirilen toplam işlem ise 8.9 milyon adet olurken toplam gelir ise 11 milyar 291 milyon liraya ulaştı. 2018’de tapu harcı geliri önceki yıla göre yüzde 5,58 arttı. Söz konusu rakam önceki yıl 10,7 milyar liraydı. Tapudan elde edilen harç geliri 2009’da 1.8 milyar lira olarak gerçekleşti.      

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