Konut stokları eylülde rekor eridi

Endekse göre, eylül ayında yüzde 5.02 olarak kaydedilen stok erime hızı, son bir yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Eylül ayında peşinat kullanımı yüzde 59, banka kredisi kullanımı yüzde 19, senet kullanımı ise yüzde 22 oranında kaydedildi.

İNDİRİMİN PAYI VAR

Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde; Eylül ayında peşinat kullanımının yüzde 59, banka kredisi kullanımının yüzde 19 ve senet kullanım oranının yüzde 22 seviyesinde gerçekleştiği görüldü.

‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ 2019 yılı Eylül ayı sonuçlarını değerlendiren GYODER Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, “Yeni konut satışlarındaki ödeme yöntemlerini incelediğimizde, peşinat ve banka kredisi kullanımının arttığını senet kullanımının ise azaldığını görüyoruz. Eylül ayında banka kredisi kullanım oranı yüzde 19’a ulaşsa da, faizlerin inmeye devam etmesiyle konut kredisi kullanımı yükselmeye devam edecektir. Eylül ayı stok erime hızının, son yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşmesinde konut kredisi faiz indiriminin payı olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

1+1 TERCİH EDİLDİ

REIDIN Genel Müdürü Alp Çapa ise REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi Eylül ayı sonuçları hakkında şunları söyledi: “Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.36 oranında artış gerçekleşti. Markalı konut projelerindeki satışların yüzde 5.32’lik kısmı yabancı yatırımcılara yapılırken, bu satışlarda ağırlıklı olarak 1+1 özellikteki konutlar tercih edildi.”

3+1 EVLERE İLGİ ARTTI

Kamuoyunda markalı projeler olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen endeks sonucuna göre eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0.37 nominal azalış gerçekleşti. Yeni Konut Fiyat Endeksi’nde, eylül ayında bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde yüzde 0.48 oranında artış, 2+1 konut tipinde yüzde 0.73 oranında azalış, 3+1 konut tipinde yüzde 0.53 oranında nominal artış ve 4+1 konut tipinde yüzde 0.67 oranında nominal azalış yaşandı.