Konut ve araç alımında katılım dönemi başladı

Konut kredisi kullanmadan ev almak veya taşıt kredisi kullanmadan araç almak isteyenlere özel faizsiz ve katılıma dayalı bir finansman modeli uygulayan Katılımevim hizmetlerine devam ediyor.

Türkiye sınırlarında, kişinin kendi tasarruflarıyla Katılımevim'in sunduğu modelleri kullanarak dilediği yerden faiz, vade farkı ve de ek kira yardımı gibi maliyetlere katlanmadan gayrimenkul sahibi olmayı sağlayan Katılımevim, düşük taksitlerle, faizsiz ve tamamen kişinin kendi belirleyeceği ödeme koşulları ile gayrimenkul alımını gerçekleştirmekte.

GÜNDE 30 TL’YE EV, 15 TL’YE OTOMOBİL SAHİBİ OLMAK MÜMKÜN

Ödeme koşullarını tüketicinin belirlediği Katılımevim’de kolay ödeme şartlarıyla konut ve araç sahibi olma imkanı sunuluyor. Katılımevim, faizsiz ve her bütçeye uygun finansman çözümleri üretiyor. Faizsiz finansman modeliyle ek maliyetler altına girmeyen tüketicilerin günde 30 TL’ye konut, 15 TL’ye ise otomobil sahibi olmaları mümkün.

12 AYDAN 240 AYA KADAR TAKSİTLENDİRME İMKANI

Konut ve araç alımlarının yanı sıra tüketicilerin işyeri, arsa ve iş makinesi gibi çeşitli finansman ihtiyaçlarına da çözüm sunan Katılımevim, 10 aydan 240 aya kadar faizsiz taksitlendirme imkanı da sağlıyor.

KATILIMEVİM’E YOĞUN İLGİ

Firmanın geliştirdiği ödeme sistemlerine, faizsiz ev ve araç sahibi olmak isteyenler yoğun ilgi gösteriyor. 16 Aralık 2018’de Hilton Garden Inn’de kura çekilişi gerçekleştirecek olan Katılımevim’in Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ilgiden memnun. Serdar Turhan, ev ve araba almanın zorlaştığı bu dönemde, “İnsanların en büyük ihtiyaçlarından biri olan sevdikleri ile beraber huzur içinde yaşayacağı bir ev sahibi olma hayallerine ulaşmalarına yardımcı olmak niyetiyle yola çıktık. İnşaallah Rabbim bu niyetimizi hayırlara vesile eder. Bizi daha yakından tanımak isterseniz, sizi Katılımevim'de ağırlamaktan memnuniyet duyarız” dedi.

KISA ZAMANDA 9 ŞUBE

Katılımevim çok kısa zamanda Ataşehir merkez Şubesi, Ümraniye ve Bağcılar şubelerinde hizmet vermeye başladı. Yakın bir dönemde faaliyetine başlayacak Pendik, Gaziantep, Bursa, Konya, Elazığ ve İzmir şubeleriyle kısa zamanda 9 şubeye ulaşılması hedefleniyor.