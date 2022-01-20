20 Ocak 2022 Perşembe 11:51 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 11:51

Konya Ardıçlı TOKİ çekiliş sonuçları 2022 açıklanıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Konya Selçuklu Ardıçlı konut projesinin kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. TOKİ Konya Selçuklu konut projesinde yer alan 430 konut için kura çekilişi canlı olarak noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Konya Ardıçlı TOKİ kura çekilişi canlı izle!

TOKİ Konya Selçuklu konut projesinde yer alan 430 konut için hak sahibi belirleme kurası Konya Ardıçlı TOKİ kura çekilişi canlı olarak gerçekleştiriliyor. Projedeki konutlardan 372 adeti 2+1, 58 adedi ise 3+1 dairelerden oluşuyor. Başvuru süreci geçtiğimiz günlerde tamamlanan Konya Ardıçlı TOKİ projesi için yapılan kura çekilişi sonuçlandığında, asil ve yedek hak sahipleri belirlenecek.

Konya Ardıçlı TOKİ kura çekilişi noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Konya Ardıçlı TOKİ kura çekilişi canlı izlemek için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

Konya Selçuklu Ardıçlı kura çekimi TOKİ tarafından noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Kura çekimine pandemi nedeniyle izleyici kabul edilmezken, canlı yayın ile sosyal medya üzerinden takip edilebilecek.

20 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilen Konya Ardıçlı TOKİ kura çekilişi sonrası konutların sahipleri belli olacak. Projeye 19 bin 80 kişi başvuru yaparken, 430 kişi talihli olarak seçiliyor. Hak sahibi isim listesi TOKİ'nin internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

TOKİ Konya Selçuklu konut projesinin kura çekimi noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Projeye başvuru yapan vatandaşlar kura sonuçlarını Toki'nin resmi internet sitesi üzerinde bulunan 'Kura Sonuçları' bölümünden T.C. kimlik numaralarını girerek öğrenebilecekler.

Proje kapsamındaki 2+1 daireler 210 bin liradan başlarken, vatandaşlara yüzde 10 peşinat ödemesi ile 180 ay vade imkanı veriliyor. 3+1 konutlar ise 238 bin liradan başlıyor ve aylık taksitleri 1.193 TL oluyor.

TOKİ ARDIÇLI ÖDEME PLANI

TOKİ 'nin sitesinde yer alan bilgilere göre en düşük ve en yüksek fiyatlar ile alternatifli ödeme koşulları aşağıda sunulmaktadır.