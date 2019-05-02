Kuzey Yaka’da 62 dükkan açık artırma ile satılıyor

Yoğun talep nedeniyle açık artırma usulüyle ihalesi yapılacak olan dükkanlar, yatırımcılara iş dünyasının yeni yakası Kuzey yakasında büyük yatırım fırsatı sağlayacak.

YÜKSEK KATILIM OLACAK

Emlak Konut tarafından 11 Mayıs Cumartesi günü saat 11:00’de gerçekleşecek açık arttırma için son başvuru tarihi ise yarın. İstanbul’un en büyük millet bahçesi Başakşehir Millet Bahçesi ve Millet Kıraathanesi ile iç içe olan cadde dükkanları, Başakşehir şehir hastanesi, üniversite, metro, kent meydanı ve yeni belediye binasının yanı sıra Kuzey Marmara bağlantı yollarıyla da ulaşımın merkezinde yer alıyor.

Yapılan açıklamada İstanbul Havalimanı’na yakın konumdaki Kuzey Yakası cadde dükkanları, yanı başındaki oteli, konferans salonu ve ofisleri ile iş dünyasının yeni adresi. Kuzey Yakası, ihtiyaçlara göre tasarlanan cadde dükkanları ve ofisleriyle, iş dünyasının yeni cazibe merkezinde yatırımcılarını beklediği belirtildi.

ALT YAPI YATIRIMI TAMAM

Emlak Konut’tan yapılan açıklamada açık artırmaya yoğun ilgi beklenildiği ifade edilerek “66 yıllık tecrübesiyle Emlak Konut, örnek şehircilik anlayışıyla kent yaşamına değer katan ve sektöre yön veren projelere imza atmaya devam ediyor. 1995 yılında pilot bölge olarak çalışmalara başlanan ve 2003 yılından sonra süratle yatırımların hızlandığı Başakşehir, planlı ve altyapılı olarak hızla gelişiyor” denildi.