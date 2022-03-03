Mart 2022 kira artış oranı ne kadar oldu? Mart ayı kira zam oranı hesaplama

3 Mart 2022 Perşembe 12:20 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 12:20

Mart ayı kira zam oranı, enflasyon verilerinin açıklanmasıyla gündeme geldi. TÜİK, 2022 Şubat ayına dair enflasyon oranlarını açıkladı. Kira sözleşmesi yenilenecek olan vatandaşlar "Mart 2022 kira artış oranı ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Mart ayı kira zam oranı da belli oldu. İşte Kira sözleşmesi yenilenecek vatandaşlar için Mart ayı kira artış oranı hesaplama

MART 2022 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Şubat ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kira artış oranı da belli oldu. Buna göre enflasyon rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak Mart ayı için belirlenen kira artış oranı yüzde 25,98 oldu.

TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %4,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre %16,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %54,44 ve on iki aylık ortalamalara göre %25,98 artış gerçekleşti.

MART AYI KİRA ZAM ORANI HESAPLAMA

TÜİK tarafından açıklanan 2022 Şubat ayı enflasyon verisi ile birlikte Mart ayı kira artış oranı belli oldu. Şubat 2022 enflasyonu yüzde 4,81 artarken, yıllık bazda yüzde 54,44 oldu. Açıklanan rakama göre Mart ayı kira zam oranı için örnek rakamlar aşağıdaki gibidir:

Mevcut Kira Bedeli: 2.000,00 TL

Kira Artış Tutarı: 519,60 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 2.519,60 TL

Yıllık Yeni Kira Tutarı: 30.235,20 TL

TÜFE Kira Artış Oranı: %25,98 (Mart 2022 döneminde yapılacak kira artışı için TÜİK'in Şubat 2022 TÜFE verisi kullanılmaktadır.)