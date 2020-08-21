Nidapark Küçükyalı Kınalı'da hayat başlıyor

21 Ağustos 2020 Cuma 14:55 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 14:55

Tahincioğlu Gayrimenkul, Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirdiği ve fark yaratan yeniliklere imza attığı Nidapark Küçükyalı projesinde bir adım daha atıyor. Proje içinde yer alan Kınalı etabının teslim süreci 18 Ağustos itibariyle başladı. Projede ilk teslimi Tahincioğlu Gayrimenkul Genel Müdürü Mustafa Çakmak gerçekleştirdi. Toplam 1.439 konut, 600 ofisten oluşan, alışveriş caddesive sosyal imkanları ile Anadolu yakasının en büyük projelerinden biri olan Nidapark Küçükyalı’nın ilk etap teslimlerine başlamanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Çakmak, “Son yıllarda yaşanan ekonomik krizlere ve pandemi sürecine rağmen inşaatlarımıza devam ettik ve teslimlerimize başladık. Kınalı etabımızda 1 Eylül itibari ile yaşam başlayacak. Diğer etaplarımızı da önümüzdeki dönemlerde teslim etmeye devam edeceğiz” dedi.

TESLİMLER AĞUSTOS SONUNA KADAR DEVAM EDECEK

Mustafa Çakmak sözlerini şöyle sürdürdü: “Nidapark Küçükyalı Kınalı etabında bulunan 3 blokta 2+1, 3+1 ve 4+1 seçeneklerinden oluşan 296 daire yer alıyor. Etabın kendi içinde fitness salonu, sosyal tesisler, açık havuz, güneşlenme terasları ve kafeterya bulunuyor. Yürüyüş ve koşu yolları, dekoratif havuzlar ve peyzaj düzenlemeleri etaba ferahlık katıyor. Sene başında Nidapark Küçüyalı içerisinde bulunan alışveriş caddemize ‘Palladium Cadde Küçükyalı’ adını vermiştik. Anadolu yakasının yeni cazibe merkezi olarak konumlanan 350 m uzunluğundaki Palladium Cadde -Küçükyalı’da tanınmış markalar, popüler restoran ve kafeler, eğlenceli oyun alanları yer alacak. Palladium Cadde’deki mağaza çeşitliliği, alışveriş yapmak için dışarı çıkma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor, tüm ihtiyaçları Nidapark Küçükyalı sakinlerinin ayağına getiriyor. Ayrıca lokasyonuyla öne çıkan projede, Palladium Küçükyalı - Cadde’nin ana meydanına bağlantısı yapılan Küçükyalı metro durağıyla ulaşımda kolaylık sağlanıyor. Teslimler Ağustos sonuna kadar devam edecek.”

YENİ NORMALE UYGUN “MULTİ EVLER”

Tahincioğlu Gayrimenkul, pandemi döneminde ‘yeni normal’e yönelik bir projeyi de ön satışa çıkardı. Pandemi dolayısıyla tüm dünyada yaşam biçimlerinin değiştiğine değinen Mustafa Çakmak, “Evde geçirilen zaman bizlere yaşam alanlarımızın önemini gösterdi. Özellikle uzaktan çalışma yöntemine geçilmesi ve bunun birçok sektörde kalıcı hale gelecek olmasıyla birlikte yaşam alanlarımızın formu bambaşka bir hal aldı. Buradan hareketle sektörün lider kuruluşu olmanın verdiği sorumluluk bilinciyle bu değişime cevap verecek ve Türkiye’de öncü olacak Multi Evler’i tasarladık. Mutfağı resepsiyona, salonu, toplantı odası ve ikinci yatak odasına dönüşebilen Nidapark Küçükyalı Büyükada etabında 218 Multi Ev yer alıyor. Çok kullanımlı olarak tasarladığımız üniteler, hem konut, hem ofis hem de konut/ofis olarak kullanılabiliyor. Multi Evleri home ofis olarak düşünmeyin. Ünitelerimizi çocuklu ailelerin de yaşayabileceği şekilde tasarladık. 1+1, 2+1 ve 3+1 olmak üzere farklı alternatiflerden oluşan teraslı ve tavan yüksekliği 3.30m ulaşan bu çok amaçlı ünitelerin içerisinde değişebilen/dönüşebilen fonksiyonlar her türlü ihtiyaca cevap veriyor” dedi.

NİDAPARK KÜÇÜKYALI

Anadolu yakasının ilk karma kullanımlı projesi olan Nidapark Küçükyalı 14 bloğu 4 ofis kulesi ve 1+1’den 5+1 dublekse kadar uzanan daire tipi seçenekleri ile ticaret-konut alanları, okul, meydan, belediye, hizmet ve park alanlarından oluşuyor. Her etap için tasarlanan yüzme havuzu, fitness salonu, spor sahası, kafeterya, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun kompleksi, kent meydanı ve parklar da yer alıyor. Nidapark Küçükyalı’da az katlı mimarisi ve geniş teras alanları ile dikkat çeken bloklar da mevcut. Projede; Nidapark Küçükyalı Heybeli, Nidapark Küçükyalı Kınalı, Nidapark Küçükyalı Burgaz, Nidapark Küçükyalı Sedef, Nidapark Küçükyalı Mahalle ve Nidapark Küçükyalı Büyükada olmak üzere 6 ayrı etap bulunuyor. İstanbul Anadolu yakasının en prestijli bölgelerinden biri olan Küçükyalı’da konumlanan projede, lokasyon öne çıkıyor. Palladium Cadde Küçükyalı’nın ana meydana bağlantısı yapılan Küçükyalı metro durağıyla ulaşımda çok büyük kolaylık sağlanıyor. E-5 Karayolu yan yolu üzerinde, E-5 ile Bağdat Caddesi (minibüs yolu) arasında yer alan proje ayrıca deniz ulaşımına da oldukça yakın konumda, Bostancı İskelesi'ne 3 km uzaklıkta bulunuyor. Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise kara yoluyla 25 dakikada ulaşılabiliyor. İlerleyen dönemde M4 Metro hattına ilave istasyonlar da eklenerek Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaşım daha da kısalacak.