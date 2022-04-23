Nur Gül Arslan: Yeni konutlar esneklik anlayışıyla inşa edilmeli

İnşaat maliyetlerinde son 2 yılda yüzde 300-400 gibi büyük oranlarda artış yaşandığını dile getiren içmimar Nur Gül Arslan, bu durumun yeni projeleri sekteye uğrattığını söyledi. Arslan, öngörülemeyen belirsizlik nedeniyle konut fiyatlarındaki artışın devam edeceğini belirtti: "İnşaat sektörü temsilcileri, konut fiyatlarında yaşanan artışın nedeninin yükselen maliyetler olduğunu söylüyor. Fakat sorun sadece maliyetlerin artması değil. Maliyetlerdeki öngörülemeyen belirsizlik de başlanması planlanan yeni projeleri sekteye uğrattı. Arzın talepten az olması, hem satış hem de kira fiyatlarında artışa yol açtı. Vatandaşımızın alımının epey zorlaştığı ve daha da zorlaşacağı bir gerçek."

ESNEKLİK AÇISINDAN DA DEĞERLENDİRİN

Konut fiyatlarında devam eden artışların ev ihtiyacı olanları kiralık dairelere yönelttiğini söyleyen Nur Gül Arslan, "Önümüzdeki süreçte kiralamalar daha çok artacak" dedi. Arslan, uzun süreli kiralanacak dairenin mümkünse 'esneklik' açısından da değerlendirilmesi gerektiğini söyledi: "Esneklik; sürdürülebilirlik ve işlevselliği bir araya getiren bir kavram. Kişilerin yaşadıkları mekânla bütünleşmesini ve yaşam döngüsünde gerçekleşebilecek değişikliklere uyum gösterebilmelerini sağlar. Kullanıcı memnuniyetini ve tatminini artırır."

GENEL BİR UYGULAMA: BALKONU KAPATIP ODA YAPMAK

Arslan, esnek tasarlanan konutların ihtiyaca göre yeniden şekillendirilebileceğini ifade etti: "Yapıların fiziksel ömürleri, fonksiyonel ömürlerinden daha uzundur. O nedenle bir yapı, değişen kullanıcı ve ihtiyaçlara cevap verebilmelidir. Çok genel bir uygulamayı örnek vereyim; evdeki nüfus arttığında aile, balkonu kapatıp bir odaya çevirebilir. Böylece konut, esnekliği sayesinde kullanıcının ihtiyacı doğrultusunda yeniden şekillendirilmiş olur. İç mekânda bu değişime olanak sağlanması, kullanıcıyı hem kısa hem de uzun vadede memnun edecektir. Bu sebeple inşaat yapan firmalar ve yapıların mimarları, yeni projelerinde iç mekan fonksiyonelliğine ve esnekliğe daha çok önem vermeli."