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Emlak

'Otoyol emlak piyasasını hareketlendirdi'

Tamamı hizmete girdiğinde İstanbul Avrupa yakası ile İzmit arasındaki seyahat süresini 1 saatin altına düşürecek Kuzey Marmara Otoyolu, Kocaeli’de emlak piyasasını hareketlendirdi. İstanbul, Kocaeli ve Sakarya hattında inşa edilen ve bugüne kadar yüzde 85 fiziki gerçekleşme sağlanan 398 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolu Projesi, 3 ana bölümde 7 kesimden oluşuyor.

24.12.2019  02:44 - Güncelleme: 24.12.2019  02:44

Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Alpay Hacıoğlu, gelecek yıl hizmete girmesi hedeflenen otoyolun bölgeye değer katacağını söyledi. Otoyolun yaklaşık 90 kilometrelik kısmının Kocaeli sınırları içerisinde yer aldığını ve geçtiği her ilçede çıkışı olduğunu dile getiren Hacıoğlu, “Özellikle Körfez, Derince ve Kandıra ilçeleri komşu kentimiz ve İstanbul’un gürültüsü ve trafiğinden uzaklaşmak isteyen insanların çekim merkezi haline gelecek.”  dedi.  Hacıoğlu, son yıllarda İstanbulluların huzurlu bir hafta sonu geçirmek için tercih ettikleri yerin Sapanca olduğuna dikkati çekerek, “Şimdi tam tersi burası olacak. Avrupa yakasından Kuzey Marmara Otoyolu’na giren biri 40-50 dakikada İzmit’e ulaşabilecek ya da Anadolu yakasında oturan biri Akmeşe’den aldığı yere 1 saat içerisinde ulaşabilecek. Kocaeli gayrimenkul yatırımı anlamında 2020-2021’de çekim merkezi olacak” dedi.      

KÖYLERE AKIN VAR

Bölgede küçük bir ev ve veya hobi bahçesi yapmak için yer alan yatırımcının çok fazla olduğunu aktaran Hacıoğlu, özellikle İstanbul yatırımcısının hafta sonu köylere akın ettiğini söyledi. İstanbul’dan ailece gelip yer almak isteyenler olduğunu aktaran Hacıoğlu, şöyle konuştu: “İstanbul’un herhangi bir ilçesinde 100 metrekare yerin değeriyle burada 20 dönüm arsa alabiliyorlar. Ondan dolayı da burayı tercih ediyorlar. Bundan 10 yıl öncesine kadar bir yerin metrekare değeri 3-5 lira civarındaydı. Yani bir dönüm yer 5 bin liraydı. Şimdi o 5 bin lira olan yerin değeri 60-70 bin liraya çıktı” dedi.

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