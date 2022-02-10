10 Şubat 2022 Perşembe 15:52 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 15:52

TOKİ Sivas Merkez Yenimahalle 427 Adet Konut Projesi kapsamında yer alan 1+1, 2+1 ve 3+1 nitelikli 175 adet konut için çekiliş tamamlandı. TOKİ Sivas Yenimahalle evleri için başvurular 26.01.2022 - 04.02.2022 tarihleri arasında alındı. Sivas TOKİ kura sonuçları 2022 isim listesi, noter huzurunda yapılan çekilişle belirlendi. TOKİ Sivas Yenimahalle kura sonuçları isim listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

TOKİ Sivas Yenimahalle evleri kura çekilişi 10 Şubat 2022 tarhinde saat 14:00'de Noter huzurunda gerçekleştirildi. Sivas TOKİ kura sonuçları e devlet üzerinden ve TOKİ sonuç sayfasından öğrenilecek. Sivas Yenimahalle TOKİ kura sonuçları için aşağıdaki bağlantıya tıklayın

Sivas Yenimahalle TOKİ çekiliş sonuçlarında hak sahibi olan vatandaşlar, T.C kimlik numarası ile kura sonuçlarında ev sahibi olup olmayacağını öğrenebilirler.

TOKİ kura sonucu konut satın alma hakkı kazanan ancak sözleşme imzalamayan asil hak sahipleri başvuru bedellerini 07.03.2022 tarihinden itibaren, Yedek hak sahipleri 21.03.2022 tarihinden itibaren T. Halk Bankası AŞ. yetkili Şube'lerinden geri alabilecektir.

TOKİ KURASONUÇLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir.

Engelli vatandaşlarımıza konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.

Emekli vatandaşlarımıza konut sayısının %25'i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir.

Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.