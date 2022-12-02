Sur Yapı teslimlerine ara vermiyor

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Son 4 yılda pandemi, kur şoku, yükselen döviz kurları ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi, Türkiye ve dünya ekonomisini olumsuz etkileyen gelişmelere rağmen Sur Yapı'nın son 4 yıldır kesintisiz bir teslim performansı gerçekleştirdiğini belirterek, "İstanbul'da teslimlerine hızla devam ettiğimiz konutlarda doluluk oranı yüzde 90'lara, Sur Yapı Antalya projemizde ise yüzde 100'e ulaştı. Sur Yapı olarak mevcut projelerimizdeki daireleri hızla teslim ediyor, konutlarımızı sahipleriyle buluşturuyoruz" dedi.

SUR YAPI ANTALYA'DA 3 BİN 600 AİLE EVLERİNE KAVUŞTU

Son 4 yılda 3 bin 600'ü Sur Yapı Antalya'da olmak üzere 5 bin konutu sahipleriyle buluşturduklarına dikkat çeken Elmas, "2018 yılında inşaatına başladığımız Sur Yapı Antalya projemizle Antalya'da yeni bir şehir inşa ediyoruz. Bu şehirde teslimine uzun süredir devam ettiğimiz Park etabında yaşam başladı ve 9 bin kişi yaşıyor. Geçtiğimiz ay F parsel ile birlikte 1.032 konutun daha teslimine başladık. B ve C parselleri ile birlikte 2023 yılının haziran ayında hak sahiplerinin konutlarını teslim etmek üzere çalışmalarımız devam ediyor. Konut teslimlerinin geçtiğimiz ağustos ayında başladığı Turkuaz Sitesi'nde de sona yaklaştık. Turkuaz sitemizin teslimlerini 2023 yılının son çeyreğine kadar tamamlayacağız. Mayıs ayında teslimlerine başladığımız Sur Cadde'de teslimlerimiz hızla devam ediyor" diye konuştu. Elmas, Sur Yapı'nın İstanbul'daki projeleri hakkında ise şu bilgileri verdi:

MERKEZİ KONUMUYLA TEMPO CİTY

"2022 yılının temmuz ayında ilk etabını teslim ettiğimiz Tempo City projemizde teslimlerimiz devam ediyor. Kağıthane bölgesinde; AVM'ler, restoranlar ve iş merkezleriyle çevrili Maslak'ın yanı başında yer alan Tempo City hem mimarisi hem sosyal donatıları hem de Levent ve Mecidiyeköy'e 5 dakikalık mesafesiyle göz dolduruyor. Tempo City'de 63 metrekare ile 193 metrekare arasında değişen 1+1, 2+1 ve 3+1 konut seçenekleri yer alıyor. Bölgenin ilk AVM'si Sur Yapı Axis Kağıthane'nin hemen yanı başında yer alan Tempo City'de spor salonu, sauna, spor alanları, çocuk oyun alanı, yüzme havuzu, kapalı otopark gibi donatılar yer alıyor."

YEŞİL VE MAVİ MALTEPE'DE BULUŞTU

"Maltepe'de, şehir içinde hem orman hem de deniz manzarasına sahip olan Yeşil Mavi projemizin teslimlerine 2022 yılının ekim ayında başladık ve hız kesmeden devam ediyoruz. Dubleks, geniş teras ve balkonlu evlerin ön plana çıktığı Yeşil Mavi'nin her zevke uygun daireleri arasında özellikle üst katlarda yer alan geniş teraslı, deniz ve orman manzaralı daireler dikkat çekiyor. 63 metrekare ile 304 metrekare arasında değişen 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 konut seçeneklerinin yer aldığı Yeşil Mavi'nin açık ve kapalı sosyal alanlarında, yarı olimpik açık yüzme havuzu ve açık çocuk havuzu, 2 adet kapalı yüzme havuzu, açık ve kapalı spor alanları, çocuk oyun alanları, trekking yolu, dinlenme locaları, fitness alanı ve hobi odası yer alıyor. Projede ayrıca yatılı misafirlerin ağırlanabileceği konuk evleri ile destek birimler mevcut. Kayışdağı Ormanı'nın eteğinde yükselen proje, sahil yolu ve Bostancı-Adalar iskelesine 5 dakika, Bağdat Caddesi'ne 15 dakika mesafede bulunuyor."