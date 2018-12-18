Sur Yapı’nın 16 projesinde 120 Ay 0.98 Vade İle ‘Altın gibi Kampanya’

Bölgesine değer katan projelere imza atan Sur Yapı, konut kredisi faizlerinin düşmesiyle birlikte ev sahibi olmak isteyenler için ‘Altın gibi’ bir kampanya başlatıyor. KONUTDER’in çağrısına Ziraat Bankası’nın olumlu yanıt vermesiyle başlayan, VakıfBank’ın da katıldığı, konut kredisi faizlerinin aşağı çekildiği sürece, Sur Yapı da İstanbul ve Antalya’daki toplam 16 projesinde, alıcılara cazip fiyat ve taksit seçenekleri içeren kampanya paketleriyle destek oluyor.

Özel sektörün en geniş gayrimenkul portföyüne sahip firması Sur Yapı, VakıfBank ve Ziraat Bankası’nın başlattığı konut kredilerine yönelik faiz indiriminden faydalanmak isteyen konut alıcılarını memnun edecek yeni bir kampanyaya imza atıyor. 15 Ocak tarihine kadar geçerli olan kampanya, Sur Yapı’nın İstanbul ve Antalya’daki toplam 16 projesinde yer alan tüm konut, dükkan ve ofisleri kapsıyor. Sur Yapı, stoklarla sınırlı olan kampanyası kapsamında müşterilerine daha önceki faiz oranlarından oluşan maliyetleri yansıtmayarak son derece uygun fiyat seçenekleri sunuyor.

120 ay vade, yüzde 0.98 faiz

KONUTDER’in bir süredir yaptığı çağrılara Ziraat Bankası, olumlu yanıt vererek, konut kredisi faizlerini yüzde 1.98’den yüzde 1.78’e çekti. Bankanın müşterisi olan Sur Yapı da vade maliyetinin yüzde 0.80’i karşılayarak, yeni kampanyasından faydalanmak isteyen alıcılara vade oranını yüzde 0.98 olarak yansıtmaya karar verdi. VakıfBank da sürece dahil oldu. İstanbul ve Antalya’daki Sur Yapı projelerinden ev, dükkan ya da ofis satın alan müşteriler, Ziraat Bankası ve VakıfBank’tan aylık yüzde 0.98 faiz oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle konut kredisi kullanabilecek.

İstanbul projelerinde her 100 bin TL için 30 bin TL indirim

Kampanya kapsamında ara ödemelerini peşin yapacak müşteriler için de cazip bir indirim imkanı sunuluyor. 12, 24 ve 36’ıncı aylarda ara ödemelerini birinci gününde yapan müşterilere, peşin ödedikleri her 100 bin TL için 30 bin TL ekstra indirim alacaklar. Ayrıca tamamı peşin ödemelerde ise %30 indirim imkanı alacaklar.

İstanbul’da 15 proje kampanya kapsamında

Sur Yapı’nın ‘Altın gibi Kampanya’sına İstanbul’un her iki yakasında bulunan toplam 15 proje dahil edildi. Avrupa yakasında, Semt Bahçekent (Bahçekent), Topkapı Evleri (Topkapı) Bahçeyaka (Ispartakule), Tempo City (Kağıthane), Mirage Cadde Dükkanları (Güneşli) ve Axis İstanbul Ofis (Eyüp) projeleri bulunuyor. Anadolu Yakası’nda ise Excellence Koşuyolu (Koşuyolu), Lavender (Sancaktepe), Muhit (Sancaktepe), İlkbahar (Sultanbeyli), Gölbahçe (Sultanbeyli) Exen İstanbul (Ümraniye), Şehir Konakları (Ümraniye), YeşilMavi (Maltepe) ve Tilia (Çekmeköy) projeleri bulunuyor.

İstanbul’daki 15 projeye özel fırsatlar

İstanbul’daki projelerden konut satın almak isteyenler yüzde 5 peşinat, 3 ay sonra yüzde 10 ara ödeme, 3 yıl içinde her yıla yüzde 10’luk ara ödemeler ve kalan tutara yüzde 0.98’lik kredi faiz oranı avantajlarından yararlanabilecek.

Mega Proje Sur Yapı Antalya için ‘Altın’ fırsat

Kampanya’dan faydalanmak isteyenler, İstanbul’daki projelerin yanı sıra, Sur Yapı’nın Kepez-Santral bölgesinde 8 milyar TL yatırımla hayata geçirdiği Antalya Projesi’nden de cazip ödeme imkanlarıyla konut, ofis ve dükkan satın alabilecek. Mega projeyi tercih edenler, %15 peşinat, 3 yıl için her yıla yüzde 10’luk ara ödemeler, kalan tutara 120 ay vadeli, yüzde 0.98 faiz oranıyla 1.350 TL’den başlayan taksitlerle ödeme seçeneklerinden yararlanabilecek.

176 bin TL’den başlayan fiyatlar

Kampanya kapsamında Kepez-Santral bölgesindeki Sur Yapı Antalya projesinden ev almak isteyenler, 176 bin TL’den başlayan seçeneklere sahip olacak. Örnek olarak 176 bin TL değerindeki 50 metrekarelik 1+1 daire için 120 ay 0,98 ve ile 96 bin 800 TL banka kredisi çeken bir alıcı, 26 bin 400 TL (yüzde 15 oranında) peşinat ödedikten sonra, 12, 24 ve 36’ıncı aylarda 17 bin 600’er TL’lik 3 ara ödeme yapacak. Müşterinin ödemesi gereken aylık taksit tutarı ise 1.350 TL olacak.

Sur Yapı Antalya’da her 100 bin TL için 10 bin TL indirim

Kampanya kapsamında ara ödemelerini peşin yapacak müşteriler için de cazip bir indirim imkanı sunuluyor. 12, 24 ve 36’ıncı aylarda ara ödemelerini birinci gününde yapan müşterilere, peşin ödedikleri her 100 bin TL için 10 bin TL ekstra indirim alacaklar. Ayrıca tamamı peşin ödemelerde ise %10 indirim imkanı alacaklar.

‘Ekonomimiz için olumlu bir adım’

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, başlattıkları kampanya ile hem Türkiye ekonomisine hem de sektöre canlılık getirmeyi amaçladıklarını dile getirdi. Elmas, Yönetim Kurulu Başkanı olduğu KONUTDER’in uzun süredir dile getirdiği, konut kredi faiz oranlarının psikolojik sınır olan yüzde 1’in altına çekilmesi yönündeki talebine Ziraat Bankası ile VakıfBank’ın ardından diğer kamu ve özel sektör bankalarının da olumlu yanıt vermesini beklediklerini vurguladı.

Aylık taksit 3.610 lira yerine 2.344 TL’e iniyor

Elmas, başlattıkları kampanya öncesinde, 300 bin TL’lik bir konut için yüzde 1.98 faiz oranıyla 165 bin TL konut kredisi alan bir kişinin, aylık 3 bin 610 TL taksit ödediğini, Sur Yapı’nın ‘Altın gibi Kampanya’sına katılan müşterilerin ise 300 bin TL’lik bir konut için aynı miktarda kredi çekmeleri halinde, kampanya kapsamında bankadan kullanılan yüzde 0.98’lik faiz oranı sayesinde ayda sadece 2 bin 344 TL taksit ödeyeceklerinin altını çizdi. 300 bin TL lik bir konut için daha önce (1,98 vade oranı ile ) 568.243 TL maliyete katlanan bir konut alıcısı bu kampanya ile aynı konutu (0,98 vade oranı ile) 416.243 bin TL’ye sahip olabilecek. Konut alıcısına liste fiyatı 300 bin TL olan bir konut için 152 bin TL yani %36 lık bir kazanç fırsatı sunuyoruz.

Maliyetler eklenmedi

Konut maliyetlerinin yüzde 40 civarında artmasına rağmen fiyatlara yansıtılmadığını belirten Elmas, “Gayrimenkul sektörü olarak fedakarlığa devam ediyoruz. Uzun uğraşlardan sonra konut alıcısına tarihi bir fırsat daha sunuyoruz. Vatandaşlarımızın ve konut yatırımcılarının bu fırsatlardan yararlanmasını öneriyoruz” dedi.

Kampanya kapsamındaki Sur Yapı projeleri:

• İstanbul Avrupa yakasında yer alan Semt Bahçekent, Bahçeyaka Ispartakule, Topkapı Evleri, Tempo City, Mirage Cadde Dükkânları, Axis İstanbul Ofis.

• İstanbul Anadolu yakasında yer alan Sancaktepe Lavender, YeşilMavi Maltepe, Muhit Sancaktepe, Excellence Koşuyolu, Şehir Konakları, Gölbahçe Evleri, İlkbahar, Exen İstanbul ve Tilia Cadde Dükkanları.

• Antalya’da yer alan Sur Yapı Antalya

Sur Yapı’dan bitmiş konutta büyük fırsat…

Sur Yapı’nın Eyüp’teki Axis İstanbul ofisleri, Güneşli’deki Mirage Cadde dükkanları, Çekmeköy’deki Tilia Cadde dükkanları, Sultanbeyli’deki İlkbahar konutları, Ümraniye’deki Exen İstanbul rezidansları hemen teslim edilmek üzere kampanya kapsamında yer alıyor.