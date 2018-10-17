Teknik Yapı Kampanyalarda da Güç Birliği Yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı önderliğinde başlayan ‘’Türkiye İçin Kazanç Vakti’’ ve Maliye Bakanlığı önderliğinde başlayan ‘’Enflasyonla Topyekun Mücadele” programlarının avantajlarını tek bir çatı altında toplayan Teknik Yapı, daire almak isteyenlere toplamda yüzde 25 avantaj sağlayan yeni bir satış programını devreye aldı.

“ Ekonomiye canlandırmak ve tüketiciye fayda sağlamak için iki bakanlığın özverili çalışması bize feyz verdi” diyen Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, ‘’Türkiye İçin Kazanç Vakti’’ kampanyasında uygulanan yüzde 10 indirime ek olarak ‘’Enflasyonla Topyekun Mücadele’’ programı kapsamında hazırlanan yeni ödeme planıyla artı yüzde 10 seviyesinde ek indirim yapılacağını açıkladı. Her iki kampanyanın avantajlarını tek çatı altında toplayan yeni satış programı kapsamında yüzde 15 olan iki ara ödeme tutarının daha düşük olacağını da ifade etti.

Yüzde 25 kazanç fırsatı