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Emlak

TOKİ Ankara Saraycık kura sonuçları açıklandı! TOKİ Ankara kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ Ankara Saraycık konut projesinde yer alan toplam 1395 adet 2+1 ve 3+1 konut için kura çekilişi sonuçları açıklandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Saraycık mahallesinde yapılan konutlar için başvuruda bulunan vatandaşlar TOKİ Ankara Saraycık kura sonuçlarını araştırıyor. İşte TOKİ Ankara kura sonuçları sorgulama ekranı

22 Şubat 2022 Salı 13:18 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 13:18
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TOKİ Ankara Saraycık kura çekilişi sonuçlandı. TOKİ Ankara Saraycık konutları için başvuruda bulunan vatandaşlar hak sahibi olup olmadıklarını merak ediyor. TOKİ Ankara Saraycık kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden erişime açıldı. İşte TOKİ Ankara Saraycık kura çekilişi sonuçları isim listesi ve kura sorgulama ekranı

TOKİ'nin Ankara Saraycık mahallesi için yaptığı konutların çekilişi sonuçlandı. TOKİ Ankara Saraycık 2+1 ve 3+1 konut kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranına aşağıdaki bağlantı üzerinden erişebilirsiniz. İşte TOKİ Ankara Saraycık kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ ANKARA KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Ankara'da Saraycık konut projesi kapsamında satış başvuruları tamamlanan 1395 adet konut için bugün kura çekilişi noter huzurunda gerçekleştirildi. TOKİ Ankara Saraycık konutları için 1046 adet 2+1 konut için 1510 başvuru yapılırken, 349 adet 3+1 konut için ise 645 başvuru yapıldığı bildirildi.

Hak sahibi olmaya hak kazananların isimleri kura ile belirlendi. Böylece 2+1 ve 3+1 konut tipinden oluşan TOKİ Ankara Saraycık kura çekilişi ile hak sahipleri belirlenmiş oldu.

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