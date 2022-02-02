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TOKİ Başakşehir Hoşdere kura sonuçları! Başakşehir Kayabaşı TOKİ Hoşdere kura sonuçları isim listesi

TOKİ'nin İstanbul Başakşehir'de Kayabaşı mahallesi Hoşdere Mevkiinde inşa ettiği konutların kura çekilişi tamamlandı. Başakşehir Kayabaşı Mah. 1. Etapta yer alan 652 Konut kapsamında yapılan TOKİ Hoşdere kura sonuçları belli oldu. Noter huzurunda saat 11.00'de gerçekleştirilen çekilş sonrası TOKİ Başakşehir Hoşdere kura sonuçları isim listesi açıklandı. İşte Başakşehir Kayabaşı TOKİ Hoşdere kura sonuçları

2 Şubat 2022 Çarşamba 13:33 - Güncelleme: 2 Şubat 2022 Çarşamba 13:33
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TOKİ Başakşehir Hoşdere kura sonuçları açıklandı. TOKİ'nin İstanbul Başakşehir Hoşdere mevkiinde yapılan proje kapsamında yer alan 652 Konut, ypılan kura çekilişi sonrası hak sahiplerini buldu. Başvuruda bulunan vatandaşlar TOKİ Başakşehir Hoşdere kura sonuçlarını araştırıyor. TOKİ Başakşehir Kayabaşı evleri için yapılan kura çekilişinin kazanan isimlerine haberimizin detaylarından erişebilirsiniz. İşte Başakşehir Kayabaşı TOKİ Hoşdere kura sonuçları isim listesi

TOKİ BAŞAKŞEHİR HOŞDERE KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

TOKİ Başakşehir evlerine başvuran binlerce vatandaş, TOKİ Hoşdere kura sonuçlarını merak ediyor. TOKİ Başakşehir Kayabaşı TOKİ Hoşdere kura sonuçlarında yer alan isim listesine https://www.toki.gov.tr/satis/tr/kura/ adresinden erişebilirsiniz.

İstanbul'un yükselen ve gelişen bölgelerinden Kayabaşı'nda inşa edilen konut projesinde TOKİ kura sonuçları açıklandı.

TOKİ Başakşehir Kayabaşı - Hoşdere evleri için kura çekişi 2 Şubat 2022 Salı günü gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan çekiliş sona erdi. TOKİ kura sonuçları belli oldu.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul, Başakşehir Hoşdere 344 Konut Projesi kapsamında yer alan 14 adet 2+1 konut ve 44 adet 3+1 konut, 22. Bölge 862 Konut Projesi kapsamında yer alan 2 adet 2+1 konut ve 2 adet 3+1 konut olmak üzere toplam 16 adet 2+1 ve 46 adet 3+1 konut satışa sunuldu.

TOKİ Hoşdere Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 04.02.2022, konut satın alma hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 21.02.2022, yedek hak sahiplerinden sözleşme imzalamayanların başvuru bedelleri ise 28.02.2022 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecektir.

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