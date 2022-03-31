TOKİ Çorlu kura sonuçları açıklandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Tekirdağ Çorlu Nusratiye'de satışa çıkarılan 515 konut ve 20 adet dükkan sahibini buldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tekirdağ Çorlu Nusratiye kura sonuçları ve isim listesi belli oldu. Tekirdağ Çorlu TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte TOKİ Çorlu kura sonuçları 2022

TOKİ ÇORLU KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

TOKİ tarafından yapılan 515 konut ve 20 adet dükkanın çekilişi bugün Noter huzurunda gerçekleştirildi.

Noter huzurunda yapılan TOKİ Çorlu Nusratiye kura sonuçları canlı olarak binlerce vatandaş tarafından takip ediliyor. 515 konut ve 20 adet dükkanın yer aldığı çekilişin sonuçları paylaşıldı.

Binlerce kişinin heyecanla beklediği TOKİ Çorlu Nusratiye ilçesinde alt ve orta gelir grubu için 2+1 ve 3+1 evler hak sahiplerini buldu. Tekirdağ Çorlu TOKİ kura sonuçları için aşağıdaki linke tıklayınız.

Tekirdağ Çorlu TOKİ kura sonuçları için Noter huzurunda yapılan çekiliş https://www.youtube.com/c/TokiKurumsal linki üzerinden yayınlandı.

TOKİ Çorlu Nusratiye konut projesindeki 3+1 dairelerin net alanı 95 metrekareden oluşurken konutlar için yüzde 25 peşinat bedeli talep edilmesini yanı sıra başlangıç taksitleri 3 bin 529 TL oluyor. 2+1 dairelerin ise net alanı 74 metrekare olurken yüzde 25 peşinatlı 180 ay vadeli konutların aylık başlangıç taksitleri 1.821 TL olmaktadır.