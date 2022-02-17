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TOKİ Kırşehir Merkez Kındam Kura Sonuçları açıklandı! Kırşehir Kındam TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgulama

TOKİ'nin Kırşehir Kındam'da dar gelirli vatandaşlar için satışa sunduğu 496 konut projesi için çekiliş tamamlandı. Kuraya katılan vatandaşlar, Kırşehir Kındam TOKİ kura çekilişi sonuçlarını araştırıyor. TOKİ Kırşehir Merkez Kındam Kura Sonuçları neticesinde 41 adet 2+1 ve 90 adet 3+1 konut için hak sahipleri belli oldu. İşte Kırşehir Kındam TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı

17 Şubat 2022 Perşembe 13:12 - Güncelleme: 17 Şubat 2022 Perşembe 13:12
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TOKİ Kırşehir Merkez Kındam Kura Sonuçları, başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TOKİ Kırşehir Merkez Kındam'da yapılan 496 konut için Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonrasında hak sahipleri belli oldu. Kırşehir Kındam TOKİ kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte TOKİ Kırşehir Merkez Kındam Kura Sonuçları

TOKİ tarafından gerçekleştirilen Kırşehir Merkez Kındam Mahallesi 2. Etap 496 konut projesi kapsamında inşa edilecek 332 konut için bugün hak sahibi belirleme kurası gerçekleştirildi.

TOKİ Kırşehir Kındam kura sonuçlarına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

KIRŞEHİR KINDAM TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI SORGULAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Kırşehir Merkez Kındam Mahallesi projesinde yer alan toplam 33+1 adet 2+1 ve 3+1 evlerin kura çekilişi yapıldı. TOKİ Kırşehir Kındam Mahallesi kura sonuçları isim listesi açıklandı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Kırşehir Merkez'de oluşturulan konut projesi kapsamında yapılacak olan 496 adet konuttan 332 adedi satışa çıkarıldı. Bu konutlar için kura çekimi 17 Şubat 2022 Perşembe günü saat 11.00'de gerçekleştirildi. Çekiliş, canlı olarak TOKİ'nin Youtube sayfası üzerinden yayınlandı.

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