11 Şubat 2022 Cuma 12:06 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 12:06

İzmir Ödemiş TOKİ kura çekilişi bugün noter huzurunda gerçekleştirildi. İzmir Ödemiş TOKİ projesi kapsamında 45 adet 2+1, 29 adet ise 3+1 konut yeni sahiplerini buldu. İzmir Ödemiş TOKİ konutlarına başvuruda bulunan vatandaşlar TOKİ Ödemiş kura sonuçlarını merak ediyor. İzmir Ödemiş TOKİ kura çekilişi kura sonuçları TOKİ'nin resmi sitesinde ve e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

TOKİ İzmir Ödemiş kura sonucu ve isim listesini öğrenmek isteyen vatandaşlar, TOKİ'nin resmi internet sitesi olan TOKİ GOV TR adresi üzerinden ' Kura Sonuç Sorgulama ' bölümüne TC kimlik numaralarını yazdıklarında hak sahibi olup olmadıklarını öğrenebilecekler.

Başvuru süreci tamamlanan TOKİ İzmir Ödemiş konut projesinin hak sahibi belirleme kurası 11 Şubat 2022 saat 11.00'de gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) İzmir Ödemiş'te inşa edilen konutlardan 45 adet 2+1 ve 29 adet 3+1 olmak üzere toplam 74 konutu daha önce başvurulara açmıştı.

TOKİ, kura sonuçları, çekilişin sonuçlanmasının ardından resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor.

Alt ve orta gelir grubuna yönelik üretilen konutlardan alt gelir grubu için olanların aylık taksitleri 1.089 TL'den başlarken, orta gelir grubu için ise 2 bin 439 TL'den başlıyor.

120 ve 180 ay vadeli konutlar için yüzde 25 oranında peşinat talep ediliyor. Bu da en az 65 bin 383 TL'ye denk geliyor.