TOKİ para iadesi 2020 ne zaman? Başvuru paraları ne zaman iade edecek?

29 Şubat 2020 Cumartesi 16:12 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 16:12

TOKİ tarafında yapılan resmi açıklama ile kura çekilişi ile ismi çıkmayan kişilere ücret iadesi için ödemelerin 5 iş günü sonrasında yapılacağı duyuruldu.

İşte o açıklama metni; Merhaba, “100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi” için yedek hak sahipliği kurası çekilmeyecek olup asil olarak hak sahibi olamayan vatandaşlarımızın başvuru bedelleri kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında iade edilecektir.

Ayrıca TOKİ başvuru paralarını, projeye yeterli talebin oluşmaması veya mücbir sebepler nedeniyle projenin gerçekleştirilememesi halinde, geri ödeme takvimi çerçevesinde en kısa sürede faizsiz bir şekilde iade eder.

TOKİ kura tarihleri içerisinde ismi çıkmayan kişiler de TOKİ başvuru paralarını iade alma hakkı kazanıyor.

KAMPANYAYA TOPLAM 1 MİLYON 211 BİN 518 BAŞVURU YAPILDI.

TOKİ yetkililerinden alınan bilgiye göre, yatay mimari anlayışıyla İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2 1 ve 3 1 planında yapılacak 100 bin sosyal konut için 16 Aralık 2019'da başlayan başvurular 15 Ocak'ta sona erdi.

Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Başvuruların e-Devlet üzerinden ve belirlenen bankaların yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edildiği kampanyaya toplam 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.

Projeye en çok başvuru İstanbul'dan geldi. İstanbul'dan 375 bin 953, İzmir'den 75 bin 288, Gaziantep'ten 69 bin 686, Bursa'dan 56 bin 142 ve Ankara'dan 18 bin 38 kişi başvuruda bulundu.