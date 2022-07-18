TOKİ, Türkiye genelinde 24 ilde toplam 3 bin 151 konut için kuralı satış sürecini başlattı. Toplu Konut İdaresi'nin yapmış olduğu yeni projede daireler, yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 180 ve 240 ay vade ile satışa sunulacak. 24 ilde TOKİ projesi için başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla 4 Ağustos'a kadar kabul edilecek. Peki 24 ilde TOKİ hangi illerde yapılacak? İşte TOKİ'den 24 ilde ucuz konut projesinin detayları

TOKİ'DEN 24 İLDE UCUZ KONUT PROJESİ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI

Toplu Konut İdaresi (TOKİ), 24 ilde toplam 3 bin 151 konut projesi için başvuruları almaya başladı. 2+1 ile 3+1 seçenekli dairelerin fiyatları 163 bin liradan, taksitler ise 1.442 liradan başlıyor.

Başvuruda bulunacak olan vatandaşların daha önce TOKİ'den veya başka bir ilden hiçbir ev almamış olması, tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması gerekiyor.

Başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla yapılacak olup, Ağustos ayının 4'üne kadar devam edecek.

24 İLDE TOKİ HANGİ İLLERDE YAPILACAK?

TOKİ 24 ilde ucuz konut projesini İzmir Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde, Kırıkkale merkezde, Kocaeli İzmit Sekbanlı ile Sepetçi'de, Sivas Merkez Yenimahalle ve Zara'da, Uşak'ta, Şanlıurfa'da, Iğdır'da, Kilis Merkez Deveciler'de, Kütahya merkez ve Dumlupınar'da, Siirt'te, Çorum'da, Bursa'da, Elazığ'da, Hatay Belen'de, Gaziantep'te, Karaman'da, Yozgat'ta, Bolu'da ve Çankırı'da yapılacak.

TOKİ, İzmir Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerinde 720 konutun fiyatı 410 bin liradan, taksitleri ise 2.700 TL'den başlıyor.

Kırıkkale Merkez'de satışa sunulacak 456 konut için satış fiyatı 314 bin TL'den başlıyor. Taksit ise 1.540 TL'den başlıyor.

Kocaeli İzmit Sekbanlı ile Sepetçi projelerinde 238 konutun başlangıç fiyatı 415 bin TL, taksit başlangıç tutarı ise 2.596 TL olarak belirlendi.

Sivas Merkez Yenimahalle ve Zara projesinde 247 konutun fiyatı 408 bin TL'den, taksitler ise 1.533 TL'den başlayacak.

Uşak Merkez projesinde satışa sunulan 327 konutun fiyatı 369 bin TL'den, taksit tutarı ise 1.541 TL'den başlıyor.

Şanlıurfa'da satışa sunulan 125 konutun fiyatı 412 bin TL'den, taksitleri 2.062 TL'den başlıyor.

Iğdır Merkez Karaağaç projesinde satılacak 169 konutun fiyatı 462 bin TL taksitler ise 1.928 TL'den başlıyor.

Kilis Merkez Deveciler projesindeki 196 konutun fiyatı 355 bin TL olacak. Taksitler 1.482 TL'den başlayacak.

Kütahya merkez ve Dumlupınar projelerinde 198 konut satışa sunuluyor. Taksitlerin 1.906 TL'den başladığı projedeki konutların fiyatı 508 bin TL'den başlayacak.

Siirt genelinde ise 160 konut kuralı satışa sunuluyor. Fiyatlar 396 bin TL'den, taksitler 1.649 TL'den başlıyor.

Çorum'daki 139 konuta fiyatı 453 bin liradan, taksitlerse 1.888 TL'den başlayacak

Bursa'da 2+1 ve 3+1 nitelikli 90 konutun fiyatı 424 bin TL'den, taksitler ise 1.770 TL'den başlayacak.

Elazığ'daki 11 konutun fiyatı 441 bin TL'den, taksitler 1.656 TL'den başlıyor.

Hatay Belen'de sunulan 22 konutun fiyatı 410 bin TL'den başlıyor. Taksit başlangıç fiyatı ise 2.052 TL olarak belirlendi.

Gaziantep Nurdağı projesinde satışa sunulan 11 konutun fiyatı 444 bin TL'den başlıyor. Taksitler ise 2.221 TL'den başlayacak..

Karaman Merkez projesinde satılacak 19 konutun başlangıç fiyatı 439 bin TL'den, taksitleri ise 2.200 TL'den başlıyor.

Yozgat Çandır projesindeki 14 konutun fiyatı 163 bin TL'den başlarken, vatandaşlar 2.239 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olacak.

Konya Akören projesinde 3 konut, Aksaray Ağaçören projesi, Bolu Seben projesi, Çankırı Şabanözü projesi, Erzincan Tercan projesi, Tekirdağ Çorlu projesi ve Van Tuşba projesinde birer konut kurayla satılıyor. Konya'da taksitler 1.442 TL'den, konutların fiyatı 384 bin TL'den başlayacak. Aksaray'da fiyat 384 bin TL, taksit ise 1.433 TL olarak belirlendi.

Bolu'da konut fiyatı 415 bin TL, taksiti 1.559 TL olarak belirlendi.

Çankırı'da konut fiyatı 390 bin, taksit, 1.463 TL olarak belirlendi.