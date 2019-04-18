Yerli harekete geçti yabancı rekor kırdı
Konut satışlarında yıl başından bu yana ertelenen talep martta yeniden canlanmaya başladı. Vatandaşlık hakkının 250 bin dolara düşürülmesi ve tapu harcı indirimi ise yabancıya konut satışını rekora taşıdı.
Türkiye genelinde toplam konut satışları mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.3 azalarak 105 bin 46 adete gerilerken, bir önceki aya göre yüzde 34 artış yakalandı. Yaşanan artışta kamu bankalarıyla yapılan 0.98 faiz oranı kampanyası ve daha sonraki süreçte faizlerin yüzde 1.28’e düşmesi etkili oldu. Konut satışları ocakta yüzde 24.8, şubatta ise yüzde 18 düşüş göstermişti. Aynı dönemde yabancıya konut satışında rekor geldi. Yabancıya konut satışı martta yüzde 71.3 artış göstererek bin 827’den 3 bin 129’a yükseldi. Yaşanan artışta yabancıya vatandaşlık hakkının 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmesi ile tapu harcı indirimleri etkili oldu.
EN İYİ İLK ÇEYREK
Böylece yabancılara konut satışında tarihin en iyi ilk çeyrek ve mart ayı rakamları görüldü. Böylece yeni yıla hızlı başlayan, şubat ve mart aylarında da bunu sürdüren yabancılara konut satışı, ilk üç ayda 9 bin 618 adede ulaştı. Geçen yılın ocak-mart döneminde 5 bin 298 adet konut yabancıya satılırken, bu da yüzde 81.5’lik artışa işaret etti. Verilere göre, İstanbul, yabancıların konut alırken tercih ettiği illerdeki ilk sıradaki yerini koruyor. Geçen yıl mart ayında İstanbul’dan 556 konut satın alan yabancılar, bu yılın mart ayında bin 520 konutun sahibi oldu. Yabacıların İstanbul’dan konut alımı, martta geçen yılın aynı aynında göre yüzde 173.4 artış gösterdi. Antalya, satılan 626 konutla yabancıların en çok tercih ettiği ikinci il oldu. Antalya’yı 173 konutla Ankara, 121 konutla Bursa, 110 konutla Yalova ve 104 konutla Sakarya izledi. Yabancılara en fazla konut satışının yapıldığı ilk 10 il incelendiğinde, Trabzon’da geçen yılın mart ayına göre yabancıya konut satışında yüzde 63.4’lük düşüş yaşanması dikkati çekti. Yılın ilk çeyreği incelendiğinde ise İstanbul’da 4 bin 321, Antalya’da bin 899, Ankara’da 561, Bursa’da 490, Yalova’da 410, Sakarya’da 319, Mersin’de 210, Samsun’da 196, Trabzon’da 155 ve İzmir’de 134 adet konutun yabancılara satıldığı görüldü.
KREDİLİ SATIŞ DÜŞTÜ
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) verilerine göre; aynı dönemde ipotekli olarak adlandırılan kredili konut satışları da yüzde 30.6 düşerek 22 bin 762 adete gerilerken, toplam konut satışlarının içinde ipotekli satışların payı yüzde 21.7 oldu. Martta diğer konut satışları yüzde 5.3 oranında artarak 82 bin 284 olurken ilk defa satılan konut sayısı yüzde 12.9 azalarak 44 bin 163 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları ise yüzde 1.1 artış göstererek 60 bin 883 oldu.
TÜRKİYE ÇEKİCİ ÜLKE OLMAYA DEVAM EDİYOR
KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas: Bir süredir ertelenen konut alma talebi bahar dönemiyle birlikte tekrar canlandı. Kamu bankalarıyla yapılan 0.98 faiz oranı kampanyası ve daha sonraki süreçte kamu bankalarının konut kredisi faiz oranını genel olarak 1.28’e düşürmesi durgun giden gayrimenkul sektörüne önemli bir dinamizm kazandırdı. Vatandaşlarımızın yapılan kampanyalardan yararlandığını görmek hem ülke ekonomisi hem de gayrimenkul sektörü için umut verici. Bu sene yurt dışı tanıtım organizasyonlarına verilecek teşviklerle daha büyük bir ivme yakalayarak ülkemize 10 milyar dolar döviz girdisi kazandırabiliriz.
Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt: Mart ayı verilerine baktığımızda yabancıya satış konusunda yüzümüzün gülmeye devam ettiğini söyleyebiliriz. Türkiye yabancı yatırımcı için her zaman çekici bir ülke olmaya devam ediyor. Yatırımdan çok oturmak için ev alan yabancılar bitmiş ya da bitmeye yakın konutları tercih ediyor. Özellikle önümüzdeki dönem Türkiye’deki ailelerini ziyarete gelecek olan gurbetçi vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşacağımızı söyleyebiliriz.
Bahaş Holding CEO’su Abdüssamet Bahadır: Yabancıya satışta yıl sonunda hedeflenen rakamların üzerine çıkılacağını söyleyebiliriz. Gayrimenkul yatırımı açısından cazip fırsatların bulunduğu ülkemizde, yabancı yatırımcılara satışların önümüzdeki aylarda artmaya devam edeceğine inanıyoruz.
İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık: Rakamlar düşüş gibi görülse de önceki aylarla kıyaslandığında azalış oranının düştüğünü yani hareketlenmenin başladığını görüyoruz. Yakın zamanda pozitif rakamlar göreceğiz.
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