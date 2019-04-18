Yerli harekete geçti yabancı rekor kırdı

Türkiye genelinde toplam konut satışları mart ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.3 azalarak 105 bin 46 adete gerilerken, bir önceki aya göre yüzde 34 artış yakalandı. Yaşanan artışta kamu bankalarıyla yapılan 0.98 faiz oranı kampanyası ve daha sonraki süreçte faizlerin yüzde 1.28’e düşmesi etkili oldu. Konut satışları ocakta yüzde 24.8, şubatta ise yüzde 18 düşüş göstermişti. Aynı dönemde yabancıya konut satışında rekor geldi. Yabancıya konut satışı martta yüzde 71.3 artış göstererek bin 827’den 3 bin 129’a yükseldi. Yaşanan artışta yabancıya vatandaşlık hakkının 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirilmesi ile tapu harcı indirimleri etkili oldu.

EN İYİ İLK ÇEYREK

Böylece yabancılara konut satışında tarihin en iyi ilk çeyrek ve mart ayı rakamları görüldü. Böylece yeni yıla hızlı başlayan, şubat ve mart aylarında da bunu sürdüren yabancılara konut satışı, ilk üç ayda 9 bin 618 adede ulaştı. Geçen yılın ocak-mart döneminde 5 bin 298 adet konut yabancıya satılırken, bu da yüzde 81.5’lik artışa işaret etti. Verilere göre, İstanbul, yabancıların konut alırken tercih ettiği illerdeki ilk sıradaki yerini koruyor. Geçen yıl mart ayında İstanbul’dan 556 konut satın alan yabancılar, bu yılın mart ayında bin 520 konutun sahibi oldu. Yabacıların İstanbul’dan konut alımı, martta geçen yılın aynı aynında göre yüzde 173.4 artış gösterdi. Antalya, satılan 626 konutla yabancıların en çok tercih ettiği ikinci il oldu. Antalya’yı 173 konutla Ankara, 121 konutla Bursa, 110 konutla Yalova ve 104 konutla Sakarya izledi. Yabancılara en fazla konut satışının yapıldığı ilk 10 il incelendiğinde, Trabzon’da geçen yılın mart ayına göre yabancıya konut satışında yüzde 63.4’lük düşüş yaşanması dikkati çekti. Yılın ilk çeyreği incelendiğinde ise İstanbul’da 4 bin 321, Antalya’da bin 899, Ankara’da 561, Bursa’da 490, Yalova’da 410, Sakarya’da 319, Mersin’de 210, Samsun’da 196, Trabzon’da 155 ve İzmir’de 134 adet konutun yabancılara satıldığı görüldü.

KREDİLİ SATIŞ DÜŞTÜ

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) verilerine göre; aynı dönemde ipotekli olarak adlandırılan kredili konut satışları da yüzde 30.6 düşerek 22 bin 762 adete gerilerken, toplam konut satışlarının içinde ipotekli satışların payı yüzde 21.7 oldu. Martta diğer konut satışları yüzde 5.3 oranında artarak 82 bin 284 olurken ilk defa satılan konut sayısı yüzde 12.9 azalarak 44 bin 163 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları ise yüzde 1.1 artış göstererek 60 bin 883 oldu.