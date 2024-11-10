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09.05'te hayat durdu

09.05'te hayat durdu
10 Kasım 2024 Pazar

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86'ıncı yılında saygıyla anıldı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

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