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10 Millet Bahçesi daha açıldı! İşte tarihi açılışa damga vuran fotoğraflar...

10 Millet Bahçesi daha açıldı! İşte tarihi açılışa damga vuran fotoğraflar...
05 Haziran 2020 Cuma

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İstanbul Pendik ve Halkalı, Sakarya, Samsun, Sivas, Diyarbakır, Trabzon, Batman, Bursa ve Elazığ'da yapımı tamamlanan 10 millet bahçesinin millet bahçesinin açılışı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağaç suladığı fotoğraflar güne damga vurdu . İşte bugün açılışı yapılan 10 millet bahçesinden fotoğraflar...

<p>Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı tamamlanan 10 millet bahçesinin açılış töreninde konuştu. Erdoğan <b>'Cumhuriyetin 100. yılına girerken 81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz' </b>dedi. Büyük devlet olmak için rakamların yeterli olmadığını vurgulayan Erdoğan <b>'Maddi imkanlar yanında merhamet, şefkat insan sevgisi de lazım. Biz salgın döneminde büyük devlet olduğumuzu tüm dünyaya gösterdik'</b> dedi. </p>
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yapımı tamamlanan 10 millet bahçesinin açılış töreninde konuştu. Erdoğan 'Cumhuriyetin 100. yılına girerken 81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz' dedi. Büyük devlet olmak için rakamların yeterli olmadığını vurgulayan Erdoğan 'Maddi imkanlar yanında merhamet, şefkat insan sevgisi de lazım. Biz salgın döneminde büyük devlet olduğumuzu tüm dünyaya gösterdik' dedi. 

<p>İstanbul'da yapımı tamamlanan Pendik ve Halkalı millet bahçeleri yarın hizmete açılıyor. Halkalı'daki millet bahçesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde '81 İlimize 81 milyon metrekare millet bahçesi' hedefi doğrultusunda Sakarya, Samsun, Sivas, Diyarbakır, Trabzon, Batman, Bursa ve Elazığ'da tamamlanan millet bahçeleriyle birlikte açıldı.</p>
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İstanbul'da yapımı tamamlanan Pendik ve Halkalı millet bahçeleri yarın hizmete açılıyor. Halkalı'daki millet bahçesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde '81 İlimize 81 milyon metrekare millet bahçesi' hedefi doğrultusunda Sakarya, Samsun, Sivas, Diyarbakır, Trabzon, Batman, Bursa ve Elazığ'da tamamlanan millet bahçeleriyle birlikte açıldı.

<p>Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Şehirlerimiz için yeşili sevmenin ve korumanın bir tezahürü' dediği ve tüm Türkiye'de birçok noktada yapılmasıyla ilgili seçim vaadi verdiği Millet Bahçeleri birbiri ardına tamamlanmaya ve açılmaya devam ediyor. Dün açıklanan son dakika gelişmesine göre Millet Bahçelerine 10 tane daha eklendi. Bugün açılışı yapılan 10 Millet Bahçesi'ni Başkan Recep Tayyip Erdoğan bizzat açtı.. Erdoğan'ın Ankara AKM Millet Bahçesi'nden katıldığı ve birçok ilde eş zamanlı olarak gerçekleşecek olan açılış ile 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi projesinde dev bir adım daha atılmış oldu.</p>
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Şehirlerimiz için yeşili sevmenin ve korumanın bir tezahürü' dediği ve tüm Türkiye'de birçok noktada yapılmasıyla ilgili seçim vaadi verdiği Millet Bahçeleri birbiri ardına tamamlanmaya ve açılmaya devam ediyor. Dün açıklanan son dakika gelişmesine göre Millet Bahçelerine 10 tane daha eklendi. Bugün açılışı yapılan 10 Millet Bahçesi'ni Başkan Recep Tayyip Erdoğan bizzat açtı.. Erdoğan'ın Ankara AKM Millet Bahçesi'nden katıldığı ve birçok ilde eş zamanlı olarak gerçekleşecek olan açılış ile 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi projesinde dev bir adım daha atılmış oldu.

<b>Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:</b>
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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

<p>Tüm insanlığın 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü tebrik ediyorum. 10 millet bahçemizin her biri yeşil alan ve tesisleriyle iftihar verici eserler. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile inşaatında çalışan herkesi tebrik ediyorum.</p>
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Tüm insanlığın 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü tebrik ediyorum. 10 millet bahçemizin her biri yeşil alan ve tesisleriyle iftihar verici eserler. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile inşaatında çalışan herkesi tebrik ediyorum.

<p>-Bugünkülerle beraber toplam 23 millet bahçesine ulaşmış bulunuyoruz.<br></p>
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-Bugünkülerle beraber toplam 23 millet bahçesine ulaşmış bulunuyoruz.

<p>-Dünyadaki kimi şehirlerin merkezinde yer alan park ve bahçeleri seyreden milletimiz artık Ankara'da ve diğer illerimizde bu tür mekanlardan bizzat istifade edecek. Yeşil alanlar olmazsa olmazımızdır. Çok zengin imkanlara sahip millet bahçesini başkentimizin hizmetine sunmayı istiyoruz.</p>
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-Dünyadaki kimi şehirlerin merkezinde yer alan park ve bahçeleri seyreden milletimiz artık Ankara'da ve diğer illerimizde bu tür mekanlardan bizzat istifade edecek. Yeşil alanlar olmazsa olmazımızdır. Çok zengin imkanlara sahip millet bahçesini başkentimizin hizmetine sunmayı istiyoruz.

<p><b>2023'E KADAR 81 İLDE TAMAMLANACAK<br></b><p><b><br></b></p></p><p>-Geldiğimiz noktada artık şehirlerimizin çok daha büyük dinlenme, nefeslenme, vakit geçirme alanlarına ihtiyaç olduğunu gördük. Millet bahçeleri işte bu tespitin sonrasında geliştirdiğimiz projeler. Yeniden yaptığımız stadyumların tüm uygun alanları millet bahçeleri için tahsis ettik. Cumhuriyetin 100. yılına girerken 81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. 2023 yılına kadar 81 ilimizi de millet bahçeleriyle donatmış olacağız.</p>
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2023'E KADAR 81 İLDE TAMAMLANACAK


-Geldiğimiz noktada artık şehirlerimizin çok daha büyük dinlenme, nefeslenme, vakit geçirme alanlarına ihtiyaç olduğunu gördük. Millet bahçeleri işte bu tespitin sonrasında geliştirdiğimiz projeler. Yeniden yaptığımız stadyumların tüm uygun alanları millet bahçeleri için tahsis ettik. Cumhuriyetin 100. yılına girerken 81 ilimize 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. 2023 yılına kadar 81 ilimizi de millet bahçeleriyle donatmış olacağız.

<p><b>ILISU BARAJI'NA VEYSEL EROĞLU'NUN ADI VERİLDİ</b></p><p><b><br></b></p><p>-Bugün 2023 hedeflerimize ulaşma konusunda düne göre çok daha ümit varız. 2053 ve 2071 vizyonları için sadece söylemde değil fiili ve fiziki olarak ihtiyacımız olan başarıları çok yakın bir zamanda gerçekleştireceğimizi görüyoruz. </p>
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ILISU BARAJI'NA VEYSEL EROĞLU'NUN ADI VERİLDİ


-Bugün 2023 hedeflerimize ulaşma konusunda düne göre çok daha ümit varız. 2053 ve 2071 vizyonları için sadece söylemde değil fiili ve fiziki olarak ihtiyacımız olan başarıları çok yakın bir zamanda gerçekleştireceğimizi görüyoruz. 

<p>Ülkemize eser kazandırmaya devam edeceğiz. Yüksek kapasiteli hastaneler kazandırdık bununla kalmadık Ilısu Barajı gibi dev bir eseri hizmete açtık. Ve Ilısu Barajı'na da Veysel Eroğlu'nun adını verdik.</p>
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Ülkemize eser kazandırmaya devam edeceğiz. Yüksek kapasiteli hastaneler kazandırdık bununla kalmadık Ilısu Barajı gibi dev bir eseri hizmete açtık. Ve Ilısu Barajı'na da Veysel Eroğlu'nun adını verdik.

<p><b>İŞTE TARİHİ AÇILIŞTAN KARELER...</b></p>
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İŞTE TARİHİ AÇILIŞTAN KARELER...

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