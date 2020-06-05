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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Şehirlerimiz için yeşili sevmenin ve korumanın bir tezahürü' dediği ve tüm Türkiye'de birçok noktada yapılmasıyla ilgili seçim vaadi verdiği Millet Bahçeleri birbiri ardına tamamlanmaya ve açılmaya devam ediyor. Dün açıklanan son dakika gelişmesine göre Millet Bahçelerine 10 tane daha eklendi. Bugün açılışı yapılan 10 Millet Bahçesi'ni Başkan Recep Tayyip Erdoğan bizzat açtı.. Erdoğan'ın Ankara AKM Millet Bahçesi'nden katıldığı ve birçok ilde eş zamanlı olarak gerçekleşecek olan açılış ile 81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi projesinde dev bir adım daha atılmış oldu.