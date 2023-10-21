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Bunlardan özellikle askerin cephe gerisinde değişik oyunlar oynayarak bir anda olsa savaşın sıcaklığı içerisinden çıkartılmış olduğunu söyleyebiliriz. Bunun haricinde askerler halat çekme oyunları ve kendi aralarında yarışmalar yapmışlar. Ama belki de daha enteresan olan ise askerin cephe gerisinde tiyatro oynamıştır.