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Baba Murat Erdoğan da dünyanın yaşadığı bu sıkıntıdan dolayı devletin koyduğu kurallara uyduklarını ve destek verdiklerini aktardı.

Ailesi ile sürekli evde olduklarını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

'Cumhurbaşkanımız 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyası başlattı. Kızım da televizyonda izlerken etkilendi. Bu durumda uzun zamandır umre için kumbarasında biriktirdiği paraları buraya bağışlamak istediğini söyledi. Biz de bunu çok olumlu karşıladık. Böyle güzel bir hareketin içinde olduğumuz için çok huzurluyuz. Herkesi de bu kampanyaya destek olmaya çağırıyoruz.'