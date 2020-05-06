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Başta koronavirüs hastaları olmak üzere diğer hastalara da hizmet verecek olan tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi yenileme çalışmalarının ardından Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Hadımköy Ek Hizmet Binası olarak hizmete açılacak.