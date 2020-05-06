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  • 128 yıllık tarihi bina koronavirüs için açılacak: Böyle görüntülendi

128 yıllık tarihi bina koronavirüs için açılacak: Böyle görüntülendi

128 yıllık tarihi bina koronavirüs için açılacak: Böyle görüntülendi
06 Mayıs 2020 Çarşamba

Sultan 2. Abdülhamit tarafından 1891 yılında yaptırılan ve pandemi hastanesi olarak kullanılacak olan tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

<p>Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abduhamit tarafından 1891 yılında yaptırılan tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nin koronavirüsle mücadele kapsamında pandemi hastanesi olarak kullanılması kararı alınmıştı. </p>
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Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abduhamit tarafından 1891 yılında yaptırılan tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi'nin koronavirüsle mücadele kapsamında pandemi hastanesi olarak kullanılması kararı alınmıştı. 

<p>Alınan karar doğrultusunda tarihi hastanede çalışma başlatılmıştı.</p>
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Alınan karar doğrultusunda tarihi hastanede çalışma başlatılmıştı.

<p>Hastanenin çatısı ve dış cephesindeki çalışmalarda sona yaklaşıldı. </p>
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Hastanenin çatısı ve dış cephesindeki çalışmalarda sona yaklaşıldı. 

<p>Tarihi hastanenin bahçesinde de peyzaj çalışmaları devam ediyor. </p>
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Tarihi hastanenin bahçesinde de peyzaj çalışmaları devam ediyor. 

<p>Hastanede yapılan çalışmalar havadan da görüntülendi.</p>
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Hastanede yapılan çalışmalar havadan da görüntülendi.

<p>Başta koronavirüs hastaları olmak üzere diğer hastalara da hizmet verecek olan tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi yenileme çalışmalarının ardından Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Hadımköy Ek Hizmet Binası olarak hizmete açılacak. </p>
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Başta koronavirüs hastaları olmak üzere diğer hastalara da hizmet verecek olan tarihi Hadımköy Askeri Hastanesi yenileme çalışmalarının ardından Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Hadımköy Ek Hizmet Binası olarak hizmete açılacak. 

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