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'5 bini ana kadro olmak üzere 8 bin 500 koyunumuz var. Doğumların ardından bu sayının 15 bine ulaşmasını bekliyoruz. Türk Tahirova ırkı süt ve et verimiyle ön plana çıkıyor. Bölgedeki süt üreticileri tarafından tutulan bir ırk. Trakya, Marmara ve Ege Bölgesi üreticilerine Türk Tahirova cinsini veriyoruz. Karacabey Merinosu ve Kıvırcık ise et veriminde yüksek. Bu iki cins de İç Anadolu, Ege ve Marmara bölgelerinden talep görüyor. Kaliteli damızlık hayvanları çiftçimizin hizmetine sunuyoruz. İşletmemize yoğun talep var.'