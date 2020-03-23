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Engelli ve eski hükümlülere yönelik kendi işlerini kurabilmelerine olanak sağlamak için 50 bin liraya kadar hibe desteği verdiklerini aktaran Akkoyunlu, 'KOSGEB'den girişimcilik sertifikası olmazsa olmaz ve yüzde 40 ve üzeri engelli olması lazım. Bu şartları sağlayan vatandaşlarımıza destek veriyoruz.' ifadelerini kullandı.