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'Biz de bunu göze alarak aslında Formula 1'in Türkiye'ye ilk açıklamayı yaptığı andan itibaren İletişim Başkanlığı'mızın öncülüğünde bütün devlet kurumlarımızın, hükümet yetkililerimizin katılımıyla aslında neler yapabiliriz, ülkemizin tanıtımına Formula 1'in katkı sağlamasını nasıl temin edebiliriz diye düşündük ve böyle bir organizasyon fikri ortaya çıktı.'