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Alpin Doğa Sporları Kulübü yöneticisi Melikşah Tekin de yaklaşık 25 kişiyle etkinlik düzenlediklerini belirterek, 'Tüm şehitlerimizi anma adına, yorucu ama bir o kadar da gurur verici bir etkinlik yaptığımızı düşünüyorum. Bugün yatağımızda yatmak yerine onları anmak istedik.' ifadelerini kullandı.