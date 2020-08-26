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EMRE BÜYÜK ŞANS

Şunu da söylemek lazım Emre Belözoğlu çok büyük bir şans. Çünkü hem saha dışını hem de saha içini çok iyi bilir. Emre Belözoğlu pırlanta gibi bir insan. Onu tanıdığıma inanıyorum. Yıllardır çok özel diyaloglarımız da oldu. Onun Fenerbahçe’de var olması çok önemli. Çünkü; Türkiye’de futbol adına bir derdi olan ilk olarak Emre’ye gider. Kulübü ile sorunu olan, milli takıma nasıl gideceğini bilmeyen genç yetenek ve yurt dışından gelen tecrübeli bir futbolcu da önce Emre’ye gider.