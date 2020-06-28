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'İnsanların buraya gelerek kafa dinleyebilecekleri güzel bir ortam var. Sesiz ve sakin bir yer. Burası ziyaretçilerin aileleri ile baş başa piknik yapabilecekleri yer. Gölün hemen karşısında Munzur Dağı'nın eşiz manzarası var. Gölümüz ayrıca birçok canlıyı bünyesinde doğal ortamında barındırıyor. Buraya pikniğe gelen vatandaşların özellikle çöplerini çevrelerine atmamalarını istiyorum. Burada belediye hizmetimiz bulunmamakta. Köy sakinleri olarak da kendi imkanlarımızla çöplerimizi topluyoruz. Çevremizi temiz istiyoruz.' diye konuştu.