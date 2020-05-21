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17 kulüp, federasyondan gelecek sezondan itibaren sayının 8'e düşürülmesini istedi.Kulüpler, 'Yaşadığımız mali sıkıntılar ortada. Yabancılara dökeceğimiz onca parayı kendi gençlerimiz için kullanalım. Zaten bunu yapamazsak bu işin altından kalkamayız. Yükümlülüklerimiz kurdaki artışla her geçen gün biraz daha ağırlaşıyor. Bunu hiçbirimiz kaldıramayız. Artık altyapıya daha fazla eğilmeliyiz' görüşünü savundular.